Nisam doživlela da upoznam ovakvog lažova: Sandra raspalila rafal uvreda po Luki, Aneli ga otpisala za sva vremena! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Joca Novinar dao je reč Sandri Obradović kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Sandra, šta kažeš na sve ovo? U ponedeljak kad je Milan ušao, tebi se faca totalno izobličila, a posle ti je laknulo - rekao je Joca.

- Faca mi se izobličila od blama i sramota, oni koji su pričali o toj idiličnoj ljubavi. Prvo je pričala da ima iglicu i da ne može da zatrudni, a on to potencira i ljubi joj stomak. Ja nisam doživela da upoznam ovakvog lažova. Meni niko nije verovao da je on lažov - rekla je Sandra.

- Je l' misliš da on planira život s njom posle Elite? - upitao je Joca.

- Ma kakvi, ona je njemu sprdnja - rekla je Sandra.

- Aneli, zaključi mi ovu priču - rekao je Joca.

- Mene on više ne zanima i to je to. Završena priča i tema za mene - rekla je Sandra.

Autor: N.Panić