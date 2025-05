Kad budeš umro, prvi ću ti p*šati po grobu: ŠOK! Bukti rat Gastoza i Miće na sve strane, nakon ovih monstruoznosti nema nazad! (VIDEO)

Nikad žešće reči pale!

Upravo je počela ''Igra istine'', a Stefan Karić prvi je postavio pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Koliko te je sramota zbog sinoćnih reči koje si izgovorio sinoć Lepom Mići i da li se kaješ? - upitao je Stefan.

- Zabole me ku*ac, dok god sam ovde je*aću ga kao tele jedno. On i služi da se je*e jer je jedan starac, masku smo mu skinuli. Nek se napuši ku*ca, to je jedan homose*sualac koji nema kome se nije šlihtao - rekao je Gastoz.

- Nek ti ga tata puši, pi*ka ti materina. Kako su te ka*ali Azijati? - upitao je Mića.

- Je*aće tebe Gastoz i istetoviraćeš me na grudima kad budem is*ršavao po tebi. Starudijo jedna puna go*na - rekao je Gastoz.

- Ti si pun go*ana - rekao je Mića.

- Hteo sam da vidim da li si došao sebi, ali izgleda da nisi - rekao je Stefan.

- Je*em mater Gastozu direktno u ustima - rekao je Mića.

- Je*em ti oca i majku i sve što ti mili, zato i služiš - rekao je Gastoz.

- Ja tebi je*em mamu u usta - rekao je Mića.

- Sramota - rekla je Aneli.

- Ti si muška dr*ljica - rekao je Mića.

- Kad smo već je*ali Miću, hajde da nastavimo dalje. Ovakve i treba je*ati što više, obzirom da je juče ovoj deci pljunuo na rođendan, je*em te u usta da te je*em - rekao je Gastoz.

- Sramoto jedna - rekla je Aneli.

- Popišaću ti se po grobu - rekao je Gastoz.

- Nisam ti rekao da ponavljaš nego pitao da li se pokajao - rekao je Karić.

- Posle reči izgovorenih Anđeli i njenoj porodici, naravno da ću tako. Kad Mića bude umro, prvi mu pišam po groblju - rekao je Gastoz.

- Prošle godine se Ivan pljuvao sa Mićom, skoro je došlo do fizičkog kontakta, a sada su najbolji prijatelji. Ima nade da će ti Mića biti prijatelj - rekla je Anđela.

- Sramotnice jedna - rekla je Aneli.

- Imate klipovi Anđele Đuričić, gledajte klipove kako mazi svoje nago telo - rekao je Mića.

- Moje slike nije nacija videla, moje slike nisu objavljene - rekla je Aneli.

- Bio sam ubeđen da će reći da je preterao, majke mi moje - rekao je Karić.

- Pljuješ po meni za koju si rekao da je sramota što me neko izdao - rekla je Anđela.

- Sedi sramoto ljudska, možeš i do pola da se snimiš Anđelice - rekao je Mića.

- Hvala ti što nisam ku*va jer ne braniš mene. Gledajte Asminove storije i videćete sve - rekla je Anđela.

- Gledaćemo i Anđeline slike i Aneline i Gastozove snimke i sposobnosti - rekao je Uroš.

- Može pesma: ''Gola, gola, može i do pola''. Svakog dana te narod gleda - rekao je Mića.

- Tvoja prijateljica je rekla da braniš ku*ve, drago mi je što me ne braniš - rekla je Anđela.

- Idemo banano - rekao je Mića.

- Sram te bilo, Lepi Mića podržava sajber nasilje - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić