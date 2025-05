Morbidne izjave Nenada Marinkovića Gastoza: Svi u šoku zbog reči koje izgovara Lepom Mići, Anđela mu pružila podršku! (VIDEO)

Skandalozne izjave!

U toku je još jedna "Igra istine", a naredno pitanje je Nenad Marinković Gastoz postavio Lepom Mići.

- Orhah, bukva ili hrastovina, šta ćeš? - pitao je Gastoz.

- Limeni sanduk - rekao je Mića.

- Za g*vno poput tebe bolje ni ne treba - poručio je Gastoz.

- Kako se osećaš kad te j*bu Azijati? - pitao je Lepi Mića.

- Osećam se kao Lepi Mića ceoi život - odgovorio je Gastoz.

- Takve kao ti ja j*bem u g*zu - dodao je Mića.

- Mića je sad priznao da j*be muškarce. Hvala, nisam znala da voliš - dobacila je Anđela.

- Dragana, sad znamo da si ušla u vezu sa Matorom i da si promenila svoju orjentaciju i sad si biseksualna. Kakav je tvoj komentar jer je Mića izašao iz ormana i sad je gej? - pitao je Nenad Marinković.

- Neću da se mešam u vaše lične sukobe i nemam komentar na to. Pitanje za Anđelu, zašto si sinoć tokom svađe rekla da je on kriv za sve šta se dešava? - rekla je ona.

- Dobro je da si od čestitke stigla bilo šta da čuješ. Čula si taj deo, ja sam mu rekla da mi ne prilazi kad sam besna. On ima poriv da me sklanja, ja nikog ne diram i samo se svađam. Za mene nije strano da se svađam satima i da sam okej, samo želim da odgovorim. Nema od čega da me sklanja. Zato što smo bili ispred vrata satima. Nije imao razlog da to uradi, samo sam se svađala i bez razloga me je izveo da me smiri, a ja sam svakako rekla. Ne držim ništa u sebi, nije sprečio ništa - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić