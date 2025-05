Pozdrav za jahte koje plove Jadranom: Nastavlja se rat Anđele i Gastoza sa Lepim Mićom, žestokim sukobom zatresli Belu kuću! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je još jedna "Igra istine", a naredno pitanje Stefan Karić postavio je Anđeli Đuričić.

- Čuli smo da je Gastoz skočio kad je Mića uvredio tvoj oca, da li je Gastoz izjavio da ga d*ka pet puta na dan jer ne može da mu j*be ćerku? - pitala je Stefan Karić.

- Nije tako rekao. Nema potrebe da se objašnjava mom tati koji ga podržava. On možda jeste rekao sličan kontekst, ali tim rečima se nije obratio. On se nije obratio tim rečima, a da jeste ne bi dobio podršku - govorila je Anđela.

- Ja smatram da on nije dobio podršku, mogli su da pozdrave Gastoza. Oni znaju gde se nalaziš i da bi imala pritisak da nisu tako postupili. On je ispoštovao Gastozu jer mu je prišao i nije bilo na njemu da ga iskulira. On je jedino prišao Lepom Mići - dodao je Karić.

- Zamislite ovu glibavu facu kad se izdrogira - rekao je Mića.

- Nekima su iskrivljena usta od raznih stvari, pa mogu i njemu - dodala je Anđela.

- Pozdrav za Pavla Jovanovića, klošarčino smrdljivo. J*bao ti mas mater da ti j*bao. U podrum ću da ti vratim narkomančino, a onda u grabovac - govorio je Mića.

- Ja ću tebe da vratim u lim - rekao je Gastoz.

- U raspravi ste isti, ali si ti prijatelj koji me sad blati za stvari za koje me je branio - pričala je Anđela.

- Ja ću na svadbi da vam pevam pesmu "Gola, gola skini mi se gola, a može i do pola" - poručio je Mića.

- Odgovor na moje pitanje je da se tim rečima nije obratio mom ocu, a da je imao tako neku konataciju jeste. Bilo je kroz šalu, bila je fora. Mića je meni kad smo se svađali prvo veče psovao redom i pričao kako će moj tata da j*be Gastoza. Psovao mi je i majku, pa tata, pa sve u krug i na kraju si rekao da će moj tata da opšti sa Gastozom. Celu noć si mi psovao majku i tatu i govorio da će moj tata njega da j*be. Veliki prijatelju, pokazao si poštovanje. On me najgore psuje i vređa. Rekao je da će da priča stvari o meni, pa izvoli i pokaži kakav si prijatelj. Snupi nije lud što je lajao na tebe od početka, pas najbolje oseti - nastavila je Đuričićeva.

- Tako je vlasnice od kera, ali ti imaš dva. Pozdrav za sve jahte koje plove Jadranom - poručio je Mića.

Autor: A. Nikolić