Osveta se služi hladna: Ena i Anđela prećutnim dogovorom rešile da dokrajče Sanju Grujić! (VIDEO)

Tek sad sledi haos!

Ena Čolić otkrila je Danilu Dači Virijeviću da je jedino Anđela Đuričić shvatila zbog čega je Sanji Grujić na "Igri istine" postavila pitanje o Bori Santani i Filipu Đukiću, zbog čega je pohvalila način i brzinu rada njenog mozga.

- Ne mogu da izdržim, Anđela se setila da je u "Zadruzi 6" Milica Kemez rekla Sanji: "Kako te nije sramota ja sam te ovde dovela, a svuda su poruke da me je Bora prevario sa tobom" - otkrio je Dačo.

- To je i moje pitanje. Ja sam im i rekla da je bolje da me ne diraju. Drago mi je što Anđeli tako radi mozak, a Sanja kao ima najlepše mišljenje i to je samo da nešto neko ne bi rekao. Ja znam sve o celom gradu, ali ne pričam i neka me ne diraju - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić