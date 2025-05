Konačno otvorio dušu: Peja priznao kako se oseća pored Ene, odlučio da stane uz nju nakon Gastozovog žestokog blaćenja! (VIDEO)

Pomirenje na pomolu?

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" razgovarala je sa Jovanom Pejićem Pejom o njegovom odnosu sa Enom Čolić.

- Pejo, dve nedelje izolacije ti i tvoja bivša devojka, kažete da niste zajedno, ali priđe ti da te zagrli i deluje kao da miriše na pomirenje - rekla je Ivana.

- Ne znam, prija mi njen zagrljaj otkako nismo zajedno, ali baziran sam na sebe. Zajedno smo u izolaciji nekoliko dana, lepo mi je što imamo okej odnos i nije mi prijalo dok smo bili u sukobu. Sa neke strane ja kad raskinem sa devojkom sa svakom sam ostao korektan i Ena je devojka koju sam izabrao i treba da imam prema njoj korektan odnos, kao i ona prema meni - rekao je on.

- Imaš li žmarke kad je pogledaš? - pitao je Peja.

- Imam, iskreno. Prođu lepa dešavanja, žmarci, povede na lepa dešavanja, a opet mislim da sam mirnii i staloženiji, možda i zadovoljniji u nekim trenucima. Gledao sam da se ona ne oseća loše i da budem gde nisu devojke, a napolju to nisam gledao. Nikad nisam prevario devojku, uvek sam raskidao kad mi se druga svidela. Ona je jedina koja mi se svidela, jedino što može da se desi može sa Enom, ali ne verujem jer ni ona, a ni ja nismo za to - govorio je on.

- Kako komentarišeš njene sukobe sa Gastozom? Mnogi joj zameraju da je prerano spustila loptu. Šta misliš o tome? - upitala je voditeljka.

- Gastoz se promenio. Ja sam imao sukob sa Gastozom, ali to više nije Gastoz koji je pre bio. On sad priča neke morbide stvari. Možda je to nervoza, svako je nekad nervozan, ali morbidnost ne mogu da opravdam. Ja nikad nisam izgovarao morbidne reči, psovke jesam. Što se tiče Ene, Gastoza i Anđele više puta sam rekao Eni da će doći do tog sukoba. Meni je žao, prošli put sam se pomirio sa Enom kad ju je pola kuće napalo i bilo mi je žao jer me nije slušala. Gastoz je iskoristio da joj priđe, izneo je stvari o njoj koje su ružne i muškarac to ne treba da dozvoli sebi. to su njihovi postupci i to treba da komentarišu. Što se tiče Anđele ima i ona greške, ali je privržena Gastozu i gleda samo njihov odnos, a Gastoz se meša u odnose, ne da bi bio sa nekim u vezi, nego za konflikte. Ne mogu da kažem da Gastoz nije čovek, zna da priđe, uleti u svađi, ali mora da zna da će doći do sukoba i koliko sam video dosta njih nisu prijatelji. Ena nije trebala da se zahvali Gastozu, Munja je posle to iskoristio kad je bilo za prskanje. Dosta ljudi je upleteno, ja stojim na njenoj strani jer ona ima i dete kod kuće. Ne sviđa mi se kako je Gastoz odreagovao i to što je rekao za šest aftera - pričao je Peja.

- Da li je Gastoz prekršio muško kodeks? - pitala je Ivana Šopić.

- Da. On je bio normalac koji je znao da udeli kompliment, znao je da kaže šta ne treba kad se neko svađa sa devojkama, kao što je rekao Rajačiću kad je rekao da je išla u Tursku. Sad je on to isto uradio. Mislim da ga je Ena povredila, ali to nije rešenje. Oboje su pogrešili u prijateljskim odnosima, ali Gastoz kao muškarac je trebao da bude drugačiji što se tiče Ene - dodao je Jovan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić