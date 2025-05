Peja ispunio svoj san: Otkrio kako je kockao u Monaku, cimeri ga pomno slušaju! (VIDEO)

Oduševljen!

Jovan Pejić Peja otkrio je svojim cimerima kako je otišao sa svojom devojkom u Monako u najpoznatiji kazino, a oni su pomno slušali i divili se njegovim dogodovštinama.

- Ljudi ja otišao u Nicu sa devojkom i mi bili tu 3-4 dana. Mi odemo brzim vozom do Monaka, a ja seljak u bermudama i majci. Mi odemo tamo, a ispred sve ludnica od automobila. Mi hteli da odemo unutra, a onaj ispred meni kaže: ''Dres kod'', ja se mislim kakav dres kod?! Setim se ja da tu pored ima Zara i odem kupim neki sako i pantalone za 50-60 evra. Odemo mi u Kazino i ja uđem unutra, a ono ljudi za stolom ne znam po koliko para igraju. Ja kod sebe imam možda 400 - 500 evra, a dobiješ vaučer kao 20 evra kad uđeš unutra. Mene to smara i dao sam vaučer njoj. Ja odem za sto gde nema nikoga i tu je čip deset evra. Ja ubacim i dobijem 360 evra. Podignem ja to i mislim se idem da jedem negde. Razmišljam ja da odem što pre da me neko ne prebije od ovih što igraju ozbiljno jer sam izbaksuzirao njihov broj. Tamo dolaze milijarderi, a ja dolazim kao seljačina - rekao je Peja.

Autor: N.Panić