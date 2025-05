Zašto si ga bacio?! Luka se grčevito bori da dokaže svoju istinu o pismu, Đedović ga pokosio činjenicama! (VIDEO)

Šok!

U toku je ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, te se tom prilikom uključio u razgovor i Marko Đedović koji je pokušavao da sazna da li je Luka bacio pismo.

- Ovo što Luka vrti priču, ne razumem ga ništa. Iskreno ne smatram da je problem Đedović. Meni je Luka rekao neke stvari, a Aneli priča drugu priču. Njihova svađa je krenula kada si ti rekao njoj da Luka gleda Sandru u sredu. Oni imaju takve svađe da je to neverovatno. Luka njoj najviše zamera što je ona rekla: ''Nemoj ja da pričam o pismu''. Ovo kako ona njega vređa, ja sam rekao da ne bih voleo da se on pomiri s njom. Smatram da Aneli sve radi zbog rijalitija. Kada su negde sa strane, ona je drugačija, ali kad ovde dođe onda krene da vrišti. On je prešao preko stvari koje mu je ona izgovarala - rekao je Terza.

- Ulazite u vezu i pišete pisma da se proveravate? Šta radite vi bre - rekao je Mića.

- Meni je Luka rekao da će uraditi neki zadatak da proveri Aneli i naravno da ga je izdala odlaskom kod Đedovića - rekao je Terza.

- Aneli šta je pisalo na papiru? - upitao je Milan.

- Za Karića, Munjeza, Stefana i Đedovića - rekla je Aneli.

- Suština celog pisma je što je pisano pismo - rekao je Mića.

- Luka što nisi doneo pismo i dokazao? Zašto si bacio stvar koja tebe brani? - upitao je Đedović.

- Otkud sam ja znao da će ona nakon bacanja pisma da ustane i kaže šta je bilo u pismu. Kada mi je dala iz kofera, ja sam otišao u wc i bacio u maramicu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić