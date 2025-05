Karambol: Luka se ne smiruje zbog tajnog pisma, Matora do detalja raskrinkala prljavu igru Marka Đedovića s Aneli! (VIDEO)

Ne smiruju se strasti!

U toku je ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi prokomentarisao Marka Đedovića i njegovu igru sa Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš što je Đedović rekao da se isp*šao po amonijak ekipi i poslužio vas Gastozovim kolačima? - upitao je Milan.

- Ja sam pitan za kolače, ali u tom momentu mi se nije jelo slatko i odbio sam hvala Bogu. Ja se ne smatram da sam deo amonijak ekipe jer sam uvek govorio realno - rekao je Karić.

- Kako komentarišeš pomirenje? - upitao je Milan.

- Užas, meni je to smešno. To je njena sramota i njen obraz, to je njen karakter. Neverovatno mi je da neko takve stvari oprosti, verovatno se uplašila da će izneti stvari o njoj - rekao je Karić.

- Kako komentarišeš drugo javno izvinjenje Đedoviću od Aneli? - upitao je Milan.

- Ako je nekog ukopala, ona je ukopala samo sebe i svoju porodicu. Meni mnogo veću težinu ima kada ljudi koji se druže iznose jedno drugom stvari iz života nego kad vređaš decu. Ni prijateljstva gde su velike uvrede poput Terzinih nisu iskrena. Marka svi poznaju, svako ko je proveo malo više vremena s njim zna da je on osvetoljubiv. Mislim da Aneli pokušava da sebe polako ograđuje od te situacije odnosno od sukoba Site i Đedovića. Kačavenda je znala da će se ovo desiti i misli da je ovo Markova pobeda, ona misli isto što i ja. Ovde svi reagujemo na porodice i ograđujemo se od svih, a sada ih stavimo na drugo mesto. Aneli spušta loptu s Markom jer se zna da ima dokaze protiv nje. Luka je neko ko je rekao da je Marko za njega uradio mnoge stvari napolju, a sada upozorava Aneli na njega. Luku vozi rijaliti, mnogo su ga tapšali po ramenu i pismo nije ispričano do kraja. Meni je suludo da neko ko je izdao ono što je imao u telefonu za njenu sestru, a u svađi sa svom dečkom odeš kod Marka koji je tebe izdao i ona izdaje dečka. Opeterećeni su oboje sa Markom. Aneli ne može sama, ona mora da ima nekog uz sebe - rekla je Matora.

- Ja sam imala poziv prošle godine, a Janjuš je napravio haos jer sam otišla kod Đedovića posle poziva. Ovo se sve isto ponavlja - rekla je Aneli.

- Aneli je najstrašnije pljuvala Đedovića kod nas i kod Luke - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić