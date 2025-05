Anđela i Gastoz proglašeni najvećim folirantima: Koprcaju se u sopstvenim lažima, pola Bele kuće skočilo na njih! (VIDEO)

Nastao haos nakon priznanja ljubavnog para da se poznaje pre "Elite"!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" nastao je opšto haos nakon što su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz priznali da su se upoznali pre "Elite" u jednom klubu preko zajedničkog prijatelja Pavla Jovanovića, koji tvrdi da je sa njom bio u ljubavnom odnosu.

- Anđela, da li si tužila Pavla? - pitao je Milan Milošević.

- Ja često idem na suđenja i moj advokat je rekao da muje moj brat sve poslao ko god je pričao za mene. Ja njega tužim za to da je bila da sam k*rva i da sam bila u s*ksualnoj kombinaciji. Možda on to još nije dobio, ali će verovatno to tek da dobije. Ja sam rekla da će sve strvari koje iznosi prethodnih godinu i po dana. Moj advokat sve prati - pričala je Anđela.

- Što se ovi ljudi nerviraju kad ima "Narod pita"? Slušam ovde neke ljude koji pričaju da nemam kodekse - rekao je Gastoz.

- Nikad nisam bila sa njim i treba da ga bude sramota da izađe na ulicu - dodala je Anđela.

- Ispašću grbav ili ja ili Pavle, a ja verujem svojoj devojci 100% - poručio je Gastoz.

- Mi smo o ovome pričali u oktobru mesecu. Mene je Gastoz sve ovo pitao pre nego što smo ušli u vezu - rekla je Anđela.

- Ovaj dečko je sad u mulju i koprca se. Ja sam Anđelu pitao i devojka se šokirala - pravdao se Gastoz.

- On je mene pitao pre nego što smo ušli u vezu, pričao mi je za kola. On je meni sve objasnio i verovao mi je od prvog trenutka - govorila je Anđela.

- Ista priča kao sa Anđelom postoji još jedan devojka koja sve može da potvrdi - rekao je Gastoz.

- Anđela i Gastoz su od samog početka slagali da se ne poznaju - rekao je Bebica.

- On je mene pitao: "Šta je ona toliko uradila? Svi pričaju da ću da naj*bem", znači on je znao neke detalje - dodao je Karić.

- Pa imao sam vas žive, vi ste mene plašili od nje. Svi se sad ovde pravite glupi, bili ste sa njom u rijalitiju i niste pričali pravu sliku o devojci od koje ste me plašili - govorio je Gastoz.

- Anđela me je iznenadila jer je slagala da ne poznaje Gastoza. Vi ste rekli da ste se ovde upoznali, a vi ste se upoznali u klubu. Drago mi je što sve ovako ispada za Gastoza jer je pogazio sve o čemu je pričao, od poštovanja prijatelja do poštovanja devojke. Drago mi je što je napadao ove ljude i sve je uradio za dve nedelje - nastavio je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić