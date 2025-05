Veza na tankom ledu: Sanja i Marko popucali po šavovima, više ne mogu da sakriju svoje probleme! (VIDEO)

Pucaju polako, ali sigurno!

U toku je ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi progovorila o razgovoru sa Markom Stefanovićem.

- Sofija, kakav si razgovor imala sa Markom Stefanovićem? - upitao je Milan.

- Ne znam o čemu je reč - rekla je Sofija.

- Mi smo bili u Odabranima i ja sam se svađao s njima, proganjali su me po kući. Kada sam se ja raspravljao sa Sanjom, on je prišao i rekao Sofiji kroz osmeh: ''Molim te reci drugaru da se smiri'' - rekao je Dača.

- Ja sam za ovo znala već, bila sam tu - rekla je Sanja.

- Marko šta te iznerviralo od Sanje, pa si je pre neki dan onako marširao? - upitao je Milan.

- Ja sam tražio od nje da mi spremi da jede, a ona je rekla: ''Moram samo da spavam''. Iznervirala me mnogo, tad sam joj i rekao: ''Lepše i zgodnije su me više poštovale od tebe'', ali naravno da to ne mislim - rekao je Marko.

- Sanja je jako bezobrazna prema njemu, mislim da nije lepo da se tako ponaša jer joj se on dokazao i pokazao - rekao je Đole.

- Ja ovde stalno radim, pravim hranu kao da crnac. Iznervirao sam se naravno - rekao je Marko.

- Čime ona njega drži? Sa tom rupčagom iz Beča u koju ne može da sv*ši deset dana - rekla je Ena.

- Sastavi duže od tri petka s nekim, pa mi se javi - rekla je Sanja.

- Setimo se kako je Marko pričao da je davao 15.000 svojoj kući da bi morao da jede, zato se ona i ponaša kao da si udomljen. On je za nju premija - rekla je Ena.

- Ne mogu ja biti prekvalitetan, a da ona nije kvalitetan - rekao je Marko.

Autor: N.Panić