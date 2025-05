VREME JE DA POMRSE KONCE: Evo na kakvom TAJNOM ZADATKU će u narednim danima biti Aneli i Dača! (VIDEO)

Da li će im ovo poći za rukom?!

Aneli Ahmić i Dača Virijević došli su u Rajski vrt, te su zatražili tajni zadatak od Drveta mudrosti.

- Drvo, ja želim nešto, ali znam da ćeš me razočarati. Nadam se da sam ja zaslužila neke stvari. Želim da sad pričam sa svojom mamom - kazala je Aneli.

- Aneli, ti znaš da to sada nije moguće - istaklo je Drvo.

- Ali...ja to želim - dodala je Aneli.

- Aneli, nećemo se raspravljati oko toga. Isto tako znaš da možeš da tražiš zadatak, a za to tražiš nagradu - kazalo je Drvo.

- Drvo, zato smo mislili da zatražimo zadatak, pa ako nam uspe, možda to da bude nagrada - istakao je Dača.

- Ja imam ideju, da Dača i ja sve vreme negiramo da smo dobri, da me on vređa kad ja nešto govorim i ističe kako sam ja lažov. Druga stvar, ja sam Luki sakrila sve kačkete. Imam sad i želju da mu sve patike sakrijem, da do petka ne vidi svoje patike - rekla je Aneli.

- Drvo, ja sam mislio da donesemo Aneli i ja flašu vina, da bude kao da smo dobili od podrške to i da iz inata svima pijemo - istakao je Dača.

- Mogu da prihvatim dva Anelina predloga, predlog o flaši pića ne mogu da prihvatim. Međutim, čekaće vas šampanjac kod sandučeta - kazalo je Drvo.

Autor: S.Z.