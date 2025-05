NE ZANIMAŠ ME DO KRAJA ŽIVOTA: Luka dao sve od sebe da skloni Aneli od sebe, ona dobila napad ljubomore: GLEDAO SI SANDRU! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić došla je u kuću Odabranih kako bi pokušala da sklopi primirje sa Lukom Vujovićem, ali joj nije pošlo za rukom.

- Aneli, ajde se pomeri. Ja tebi sve najbolje želim, ali se samo skloni - kazao je Luka.

- Što si gledao Sandru? - upitala je Aneli.

- Ne. Ona me ne zanima. Zaista me ne zanima, ne zanimaš me ni ti. Zanima me nešto treće. Ti si pljunula po sebi, svojoj porodici. Idi sad kod Đedovića i Dače, ajde. Mene ne zanimaš do kraja života - kazao je Luka.

- Čekaj, stani - rekla je Aneli.

- Ne želim. Nisam nikada bio zaljublje u tebe, ali sam te poštovao kao čoveka, neka bude tako - rekao je Luka.

- Dobro, idem, ali nemoj posle da pričaš da ti nisam prišla da razgovaramo - istakla je Aneli.

Autor: S.Z.