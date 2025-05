Poslednjih dana ceo region bruji o odnosu Anđele Đuričić i Pavla Jovanovića! Nakon što je u ponedeljak otkriveno da su se Anđela i Nenad Marinković Gastoz upoznali pre dve godine u klubu, u koji je ona tada stigla ruku pod ruku s Pavlom i gde ju je on predstavio kao svoju devojku, usledio je šok među mnogim gledaocima!

Anđela Đuričić je u ponedeljak tražila poligraf kako bi dokazala svoju istinu, ali više niko ne zna da li da veruje njoj ili Pavlu Jovanoviću obzirom da za iste događaje pričaju totalno dve različite priče.

Kako bi pokušali da saznamo nešto malo više o ovoj temi, kontaktirali smo Gastozovog najboljeg prijatelja, Tozlu, koji je takođe bio dobar sa Pavlom Jovanovićem i snimao spot sa njegovim kolima.

Tozla je progovorio o spornih sto evra koje su napravili potpuni haos u Gastozovoj glavi i objasnio o čemu je tačno reč:

- Ležim u krevetu jer me je zahvatio neki grip, a već par dana, otkako sam objavio spot za novu pesmu, gde je inače auto Pavla Jovanovića, ljudi me zovu i pišu sa pitanjem “zašto sarađujem sa osobom koja pljuje Nenada”, pa evo dobrog trenutka da ležanje i dosadu ubijem demantima. Odmah da vas smirim jer to je zaista pitanje opstanka svih nas i krucijalan momenat u vasioni i daljem životu… Spot u kojem se pojavljuje Pavlov auto snimljen je pre skoro godinu dana, i to u prvoj polovini jula 2024. godine. Mislim čak da je istog dana Nenad snimao podkast o celoj priči na Tajlandu, gde sam i došao na snimanje nakon završetka mog snimanja. Znači, to je sve realizovano dok između Nenada i Pavla nije bilo ništa sporno. Što se tiče 100 evra koji su postali česta tema, to mi je totalno neverovatno, jer pričamo o 100 evra, alo ljudi?!?!? Kada se završi Zadruga, okitiću i jednog i drugog sa stotkicom, da niko ne plače. Ja iskreno mislim da je konkretno u toj situaciji došlo do nesporazuma. Svakako mi je priča o 100 evra smešna, jer sam prisustvovao bezbroj puta, a ovo može da potvrdi još bar 200 ljudi, da je Nenad konobarima ostavljao bakšiš od 100 evra i to ne noću u klubu ili na svirci, pa kao pijana priča, nego ostavi bakšiš od 100 evra kada odemo na ručak u pola belog dana. Tako da ta priča kako je Nenad hteo nešto da zavrne je na ivici morbidnosti, pošto je evidentno da nema mnogo dodirnih tačaka sa stvarnošću. Opet kažem, došlo je do nesporazuma i ćao, nadam se da će tih 100 evra sada malo da nađu mir i spokoj - otkriva Tozla, pa dodaje:

- Slali su mi snimke od ponedeljka gde je Milan Milošević rekao Nenadu i Anđeli da sam ja potvrdio neke stvari u vezi sa Pavlom. Pretpostavljam da je to dodavanje benzina na vatru kako bi šou bio veći, ali ja ništa nisam potvrdio na tu temu, tako da demant kao vrata! A zbog ove podle izjave, Milana više nikad neću uputiti na restorane gde ima dobro da se jede, ako se sretnemo u starom gradu Budva - završava Tozla.

Autor: N.Panić