Ne dolazi sebi od šoka: Sofiju zaprepastio razgovor Aneli i Luke, ne može da veruje šta je sve čula! (VIDEO)

Odmah istrčarila detalje!

Sofija Janićijević prenela je Sandri Obradović detalje razgovora Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a nju je najviše šokiralo kad je čula da on od Ahmićeve traži da mu se javno izvini za stolom.

- On njoj priča da mu se izvini, zamisli to ludilo mozga. On je njoj rekao da mu zapiše šta da kaže. Ovo je ludilo mozga, kao da priča sa nekim retardom - govorila je Sofija.

- Treba ih d*kati - dodala je Sandra.

- On se zakleo u sina da se nikad neće pomiriti sa njom, a onda joj daje instrukcije kako da mu priđe za stolom, da kaže da nije u redu, ali zbog ljubavi. Ja nisam mogla da verujem šta slušam - nastavila je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić