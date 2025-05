Detaljna analiza: Bebica, Teodora i Dača daju sve od sebe da razotkriju Anđelu i Gastoza, izneli sve teorije i zapažanja o njihovoj vezi (VIDEO)

Oni su im glavna tema!

Danilo Dačo Virijević, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić po ko zna koji put raspravljali su se o ljubavnoj vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ti snovi što on priča, pa zamisli ja to da pričam. Ja mislim da on to ne sanja nego da priča da bi se komentarisalo - govorio je Bebica.

- Sam sebi skačeš u stomak desile su se stvari da ljudi mogu da kažu da ste fejk - dodao je Dačo.

- U odosima uvek mora jedan da bude iskren, a drugi polu. Ja ove stvari nikad ne bih oprostila jer sam iskrena - rekla je Teodora.

- Ja znam da je ona to radila iz inata da mene provocira - dodao je Macanović.

- Ja mislim da Anđela nikog ne voli, da je težak folirant i da se pravi dobra sa svima da je ne bi loše komentarisali. Mislim da je previše preputentna da nema pokriće za to, da je odbojna, da se brzo zaljubljuje, da je bolesna i da bi prešla preko svega - pričao je Dačo.

- Zašto se prelazi koji cilj imaš? Viši ili si toliko bolestan? Nije Zola lud za film - rekla je Teodora.

- Za nju bih rekla da je bolesna. Mislim da Gastoz jeste zaljubljen u Anđelu i da je jeste zavoleo, ali oni neće opstati zajedno. Anđela neće moći da trpi njegove nastupe, on voli da se muva i flertuje. Misliš da on neće k*rati neku u wc-u? - pričao je Dačo.

- Do toga neće ni doći. Iskrena je Anđela, a on nije. Gastozu je draže da popuši cigaretu sa Džordi, nego da sedi sa Anđelom. On prolazi kroz kuhinju kao da nije Anđela tu, znaš kad bih ja prošao tako pored Teodore? - dodao je Bebica.

- Ja sam videla situaciju juče kad je ustao iz kreveta, meni nije normalno da dečko ustane iz kreveta i da je ne poljubi, već je rekao: "Ti si forsirala da nas zovu", ali to ne znači da je ne voli, nego da je možda nervozan kad ustane i da ga ljudi iritiraju. Može neko da te nervira u trenutku - pričala je Teodora.

