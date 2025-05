ŠUT-KARTA U PROGRAMU UŽIVO: Luki prekipelo da trpi Anelinu histeriju, ona se slomila na komade! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje za Aneli Ahmić.

- Kažeš da voliš Lulku i želiš da proveriš da li on tebe voli, da li žena koja voli dovodi muškarca do ludila kako bi to proverila? - glasilo je pitanje.

- Ne znam da li sam ga dovela do ludila - rekla je Aneli.

- Ona je ubeđena da sam ja neko ko nju hoće da uništi. Ja ću stvari da odnesem u kuću, koliko god da košta platiću i ne želim više da je uništavam. Obećali smo da nećemo više da se svađamo, kad izađemo ćemo da pričamo. Ovo je za mene bolesno, odnos ne priliči ni za uzrast od 17 godina, a ne nama koji imamo decu - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić