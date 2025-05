Ne može mene niko da smuva za tri dana: Sofi van sebe nakon saznanja o Gastozovim namerama! (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Nenad Marinković gastoz govori da mu trebaju dva dana da smuva Sofi Tikačenko.

- Ja sam ovde pričao Dači kako nama u kraju treba dva dana. Aj mi sad zameri - rekao je Gastoz.

- Sram te bilo. Raskinuli smo. Neću nikad više biti sa tobom - rekla je Anđela.

- Mogu da budem tu kad se budu dogovarali, da probam da usmerim. Ovo je bilo početkom oktobra, legitimno sa Gastozove strane, Anđela ne treba da mu zameri - rekao je Mateja.

- On je išao za mnom i provocirao me desetak dana kako će on smuvati Sofi. Ovo je bilo pre nego što ste se vi smuvali - rekao je Dača.

- Nešto mi je čudno što su tako komentarisali. Ne bi mogao da me smuva za tri dana - rekla je Sofi.

