Au! Munja opleo po bivšim devojkama, Bebica ga uzeo na zub, pa ga Dujković dokrajčio: Četiri godine nije pozdravio decu! (VIDEO)

Ništa više nije jasno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video klip gde Teodora Delić i Ena Čolić komentarišu ponašanje Danijela Dujkovića Munjeza prema Stefani Grujić.

- Dve povređenje devojke koje su imale nešto sa mnom ne mogu da pređu prekjo toga da sam se ja uozbiljio i promenio. One su pokazale svoje bitisanje. Meni je Stefani najbolje, njoj ne može niko biti ni do kolena. Smešno mi je i simpatično. Ne želim da stavljam Stefani u isti koš sa njima - rekao je Munja.

- One imaju takvo mišljenje i ja to znam. Što se tiče Munje, ja njega volim i ja mu opraštam kad pogreši. Počeo je opet da se smeje. Šta je smešno? Smeje se kao pi*da, a onda kad ga ja ovde je*em mater i glavu mu otvorim onda nije smešno. Imaju takvo mišljenje od prvog trenutka - rekla je Stefani.

- Munja je loš partner. Verovatno će biti dobar otac i navijam da se popravi. Komentarisala sam u smislu da mi je žao, a ne da razdvojim Munju od nje. Komentarisale smo u njenu korist - rekla je Ena.

- Teodorino mišljenje o Stefani ja znam. STalno mi govori da sam emotivni manipulator. Jedino je to da Stefani nije iskrena. Ovde ga štiti maksimalno, a on izazove ovo u njoj. Ona je u ovom odnosu nesnađena. On to vrlo dobro koristi jer je rekal da je slaba na njega. Sve je vezano isključivo na dete, to na nju utiče. Ovo je devojka koja ne zna gde se nalazi - rekao je Bebica.

- On četiri godine nije pozdravio svoju decu. Ja nemam osećaj jer svoje dete nisam još video, pa nemam osećaj, ali je prirodno da kaže: "Ljubi vas tata". Seti se da kaže Teodorinoj mami da je ku*vetina - rekao je Munja.

Autor: A.Anđić