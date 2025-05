METEŽ U KUĆI ODABRANIH: Luka nastavlja da ponižava Aneli, kivan na nju jer je tražila tajni zadatak sa Dačom! (VIDEO)

Haos!

Tokom nominacija Odabranih, nastavljen je brutalan verbalni okršaj Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Aneli, to što si ti sedela sa Dačom koji te je vređao, to je tvoj obraz i tvoja čast. Ono što ja ne mogu da ti oprostim je da si rekao da sam se udružio sa drugim ljudima kako bih te pljuvao sa njima. Sram te i stid bilo. Ona je meni u momentu rekla:''moj bivši dečko me napada''. Sram te bilo. Meni je Aneli rekla da je zadatak bio vaš Dačo da me lažete kako sam ja gledao Sandru. Drugi zadatak... - kazao je Luka.

- Ajde sad malo pričaj o kačketu - dodala je Aneli.

- Pričaj ti onda malo za suđenje, sram te bilo. Izdajice - rekao je Luka.

- Ti si jedna čista sramota - kazala je Aneli.

- Mi smo bili kod Drveta, Aneli je predložila da ti se sakriju kačeti, patike i hrana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.