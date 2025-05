Anđela drži Pavla u šaci: Priznala da je živela u njegovom stanu, pa otkrila na koji način može da ga ZGAZI! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditeljka Ivana Šopić razgovarala je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Pavlom Jovanovićem i detaljima koje je on izneo u javnost.

- Da li strahuješ od suočavanja Gastoza i Pavla i da li misliš da ti Gastoz veruje 100%? - pitala je voditeljka.

- Ima pravo da mi ne veruje, naravno da ne strahujem. Znam da nikad ništa nisam imala sa tim dečkom, ne može da me poljulja. Neka dođe ovde, samo neka prestane da uzima mog oca u usta. Ja čak ni ne pričam kako je došao do njega jer ne želim i ne želim mog tatu da uvlačim u bezpotrebne stvari - rekla je Anđela.

- Odakle Pavlu otpremnice od kurirske službe na tvoje ima koje su stigle na njegovu adresu? - upitala je Ivana Šopić.

- Poslala sam kod svoje kome, a ona nije bila u Beogradu, pa je prosedila. Jesam boravila par puta tu, ali to nije njegova kuća, nego iznamljen stan. On tu ne živi, ja sam tu sama živela - dodala je Đuričićeva.

- Da li ti je čudno što je Gastoz pokazao simpatije prema tebi, a mislio je da si bivša devojakl njegovog druga? - upitala je voditeljka.

- Nije mi čudno. Nisam razmišljala o tome jer prvo nisam ni znala, a i kad mi je rekao nisam razmišljala jer ima pravo da mu se svidi. Znam da bi se najviše svima dopalo da kažem da sam bila sa njim, ali to neće dobiti jer to nije istina - rekla je Anđela.

- Zašto Pavle ovo nije radio tokom tvog boravka u "Zadruzi 6" nego tek sad? - pitala je Ivana Šopić.

- Jedino logično mi je ako je tad potvrdio sve što sam rekla, a sad kad sam sa Nenadom je da je povređen jer nije mogao da dobije sve ono što njegov prijatelj sad ima. Ako smo po njegovoj priči bili u ljubavnom odnosu pre mog ulaska i imali smo kako kaže dogovor, kako mu nije proradio ego kad sam bila sa drugim muškarcem? Kako nakon dve godine? On potvrđuje da nije bio sa mnom nego ga povređuje što je neko njemu blizak dobio mene - rekla je ona.

- Gastozovo izjašnjavanje da je pitao Pavla "Šta radi ova tvoja?" je otvorilo nova pitanja jer je dalo do znanja da je Gastoz bio upućen u tvoj ljubavi odnos. Da li ti je dao do znanja to? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam znala da je pričao ovo na samom početku, rekao mi je ga je tešio, nije mi rekao za poruke. Ispratio je neke osnovne situacije, nije postojao neko ko je ušao u ovu kuću da nije znao. Nije mi rekao da je gledao svaki dan, po toj poruci može da se tumači da je ispratio - dodala je Anđela.

- Anđela, ako želiš da se obratiš Pavlu, da li imaš neko pitanje? - upitala je voditeljka.

- Ne bih, ne bih da povredim neke ljude u njegovom okruženju i ne bih da ugrožavam ljude oko njega. Kao što on zna mnoge stvari tako sam i ja čula. Glupo mi je iz poštovanja prema ljudima koje sam upoznala, a stvari koje sam od njega čula ne bih iskoristila i ne bih tuđe živote da provlačim kroz medije. Verovatno ljudi koji znaju da nije bio sa mnom pitaju se da li je rekao neke stvari, a on meni - govorila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić