Ako je neko poznat ne znači da je dobar čovek: Karić žestoko ponizio Gastoza preko Ene i Peje, Uroš Stanić ih demolirao u paketu (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Svaki put isto komentarišemo i isto zameramo i ponavljamo se kao papagaji. Ena mi je jako draga i gotivna, dok ne prebaci i ne počne neke reči da kosti. Zameram ti jer u životu nisi birala društvo i razmišljala da neko može da te proda, ako je neko poznata ličnost ne znači da je dobar čovek. Mislim da ti se više neće desiti u životu da budeš i provodiš vreme sa nekim ljudima. Nije mi jasno da ti je bitnije da te hvale, nego da ti kažu iskreno. Ne vidim poentu što se tiče Peje da pokušavate da ulazite u odnos posle svega. Bio sam jedan od retkih koji je od početka bio uz vas. Što se tiče Peje mislim da se nisi pomirio sa Enom zbog njenih ratova koje ima u kući i da te to najviše tišti i da ne bi mogao da izdržiš reči i da ne bi mogao da ulaziš u sukobe zbog reči koje bi ona oprostila. Gledaš da ti ovih mesec dana prođe na najmirniji način i to je legitimno. Hvala što me nikad nisi prodao, danas si video izdaju od jedne osobe uz koju sam bio od početka, iako se sa tom osobom nisam družio. Ispao je Vuk Branković. Uvek sam ostavljao Enu, a ovog puta ću da ostavim Peju - rekao je Stefan.

Sledeći je nominovao Uroš Stanić.

- Pejo, smatram da nisi normalan i da treba da potražiš pomoć. Ti zavisiš od kocke i ne možeš da se odupreš, vidimo koju nervozu ispoljavaš kad ne kockaš. Ti si prelakiran i namazan lik, pros*ravaš se kad izlažeđ i tvoje filozofske priče mi idu na onu stvar. Ne pondosiš starlete i Desingericu, a Pljugica ti je drug i imaš slike sa Mimi Oro. Tvoja veza sa Enom je smešna, lakrdija i deponija. Imate greške u tom odnosu i ne bih samo na tebe svaljivao. Smatram da Enu nikad nisi branio i zato sam ja ustajao. Smatram da si u odnosu sa Enom folirant, kao što smatram da je i ona i da se samo takmičite ko će imati bolji plasman i ko će biti veća žrtva. Od tvojih testisa, do Novaka Đokovića, pa si čak i bio sveštenik. Nemaš nikakve kodekse, prevrljiva si osoba. Kad ti treba Ivan da gaziš Enu tad ste okej, a kad se pomirite tad ih zaboraviš. Aljkav si, neuredan, tvoje papuče, čarape i ponašenje koje nije dolično. Videli smo kakav si ispao prema Gastozu i kako si mu zabio nož u leđa. Hvališ se da si sin poznatih, a to nije privilegija i obrukao si ih. Ena je folirant, kvara osoba, sujeta. Ona me je na početku očarala, a posle razočarala. Njeni postupco su katastrofa, ne bira reči da nekoga uništi. Pominješ pokojnike, žive, decu, fizički izgled. Mislim da si isfrustrirana, nezadovoljna, jedino si jako na psovkama i tu niko ne može da te prevaziđe. Sa kim god si se pljuvala na kraju si se polizala. Spuštaš loptu sa Gastozom i Lukom jer nemaš m*da i svesna si šta mogu da iznesu o tebi. Tvoje moralisanje je upitno i na to nemaš prava jer smo čuli Filipa Đukića, Boru Santanu, iznosili su najgore stvari o tebi. Ti možeš da budeš samo sa maluletnicima i likovima od 25 godina jer te ostali gledaju kao kombinaciju i lutku za praženje. Tvoje jahanje, razmenjivanje kreveta i prebacivanje lopte. Prebacuješ na pljuvanje sp*rme, a u tebe neko završava u hotelu, pa razmišljaš da li si trudna. Nominujem tebe, a ostavljam Peju - rekao je on.

Autor: A. Nikolić