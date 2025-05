Koliko ih boli Gastoz! Bebica ponovo dokazao da nije imun na se*s njega i Teodore, pa pokušao da ga ponizi kroz Pejinu nominaciju! (VIDEO)

Hit!

Upravo su počele ''Nominacije'', a Ena Čolić i Jovan Pejić Peja imaće priliku da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj.

- Ena je teška žena u pi*ku materinu. Vidim da Ena sa strane priđe Dragani i to mi jako znači. Vidim da nemaš negativu prema nama. Meni njena energija prija i mi stalno nešto pričamo i ćućurimo. Ona je jako teška, a i ja sam. Za razliku od prošle nedelje, ove imamo više komunikacije. Ispada kao da se takmičiš sa Pejom ko će veća žrtva da ispadne. Što se tiče Jovana, ja njega ne poznajem, ali poznajem njegove roditelje. Bez obzira što znam njegovu porodicu, nisam imala potrebu da se zbižim s njim. Ja sam rekla da mi je on favorit kada sam ulazila i on mi je i sada jedan od favorita. Naravno da ostavljam tebe, a šaljem Enu - rekla je Matora.

- Vidimo da večeras svi pokušavaju da uteraju Eni preko Peje. Ti i Peja ste bili isti u vezi. Mi smo se svađali na početku rijalitija, ali sve je to prošlo. Za razliku od nekih koji su predstavljali ovde da imaju kodekse, Peja ih je i pokazao. Istina je da vi niste isti za ovim stolom i van njega. Oboje ste mi dragi u rijalitiju i oboje ste postigli ono što neko nije. Ja ću ostaviti Enu naravno - rekao je Bebica.

