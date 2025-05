Jeziva ispovest Aleks Nikolić uzburkala Balkan: Car je uperio pištolj u mene, davio me trudnu, vukao za kosu i razvlačio po čitavom stanu! (VIDEO)

Pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić šokirala je domaću javnost kada je prošle noći na TikToku iznela nepoznate, jezive detalje svog odnosa sa Filipom Carem, bivšim partnerom, sa kojim ima ćerkicu.

Ona ga je optužila da je bio nasilan prema njoj tokom trudnoće, zbog čega je pretrpela veliki stres, a jednom prilikom čak, kako je istakla, završila u bolnici u Zagrebu, zbog straha od prevremenog porađaja.

- Ja prva želim da kažem javno. Filip Car je izgleda dao moj intimni snimak koji sam njemu poslala pre dve godine, bio je verenik moj, taj snimak je dospeo u ruke Maje Marinković koja mene po Filipovoj priči mrzi iz dna duše, ne znam iz kog razloga. Okačen je stori da se da do znanja da me drži u šaci, što je po meni, dno dna. Taj čovek me ne zanima u životu, niti me intresuje on, niti ona. On je mene verio, kako tako, on me je verio, mi imamo dete. Ja sam se povukla iz svega, imam dete, ćerku od godinu dana, okrenula sam novi list, okrenula sam sve drugačije da bi mi se ovo dešavalo. Ne mogu da dođem sebi čitav dan i ne mogu da verujem da je tako nešto dospelo do osobe koja, ne znam iz kog razloga, po njegovim rečima, mene mrzi. Ja nemam ništa protiv nje, ona meni generalno nije ništa uradila, on mi je najveći krivac i on je najveći bolesnik i kreten koji čuva to u svom telefonu posle dve godine, halo ljudi, posle dve godine. Ja sam žena majka... On je bio moj verenik u koga sam ja imala poverenja i kom sam ja verovala, poslala mu to, jer smo bili razdvojeni, ja sam bila u Beogradu, a on u Hrvatskoj. Ko to ne radi danas?! Ja sam svo svoje poverenje dala njemu da bi on to čuvao u svom telefonu i da bi dopustio da neko, ko na takav način gleda na mene, ima to sada u svom telefonnu i misli da može da me ucenjuje. Ja kažem, evo, neka okače sada, hajde okačite! Ne intresuje me - počela je Aleksandra svoju ispovest.

- Prva stvar, što se tiče Filipa, čujem da me je danas ispljuvao. Ja nikada ne bih tako nešto uradila, da se mešam u svađe, niti mi je tiktok prioritet. Ja sam okačila danas stori koji sam okačila, jer mi je svega preko glave više. Tri sata je pričao bljuvotine o meni, a nema prava ni jedan posto, jer sam korektna prema njemu više nego bilo ko. Neka mi nađe jednu osobu koja je ispravnija. Ne intresuje me on, ni njegovi ljubavni odnosi, ne zanima me ništa od toga, gledam sebe i svoje dete. Ne intresuju me te stvari... - pričala je Aleksandra.

- Ja sam pokušavala da zaštitim njegovo du*e i njega, ne što ga volim i što je drag, on mene kao muškarac ne intresuje, nego zbog toga što imamo dete...Prvi put kada smo se videli nakon izlaska iz rijalitija, ja sam došla u Novi Sad, bila je neka proslava njegove porodice, nebitno, sećate se da sam pričala kako mi je odvalio šamarčinu i polomio zub?! Da, to je istina. Kasnije sam demantovala, ali ne, sve je to tačno. Imali smo putovanje u Pariz gde sam ja videla da se tu radi o totalno nenormalnoj i neuračunljivoj osobi. Pet i šest dana pakla je tamo bilo, i tamo me je davio, pokušao je da me baci kroz prozor jer smo zakasnili na avion...On mene ne može da gleda očima, kao što je Maja pričala. Ja sam sebi tada rekla: "ovde nemaš nikoga, stabilizuj se u glavi, sačekaj da se vratiš kući". Ja se vratim kući, dođem za Beograd, on za Hrvatsku, shvatila sam da imam neke promene raspoloženja i tako dalje, saznala sam da sam trudna. Saznala sam po povratku iz Pariza da sam u drugom stanju. Pričala sam sa njim, on naginje ka tome da to nije prava stvar i da ja treba da abortiram. Nije on meni to direktno rekao, ali je naginjao ka tome. On ništa nije na početku pričao, kasnije je ispričao njegovima i onda eto...Izašla sam iz rijalitija, upoznala njega zapravo kakav je, odmah na prvu videla koliko je nasilan i da nije normalan. Verujte mi, jako mi je teško da pričam o ovome, možda deluje da uživam, ali toliko me je sramota! Ja sam mu pretila kada sam saznala da me je prevario, žena u drugom stanju. Ja mu kažem: "daj mi tvoj telefon da vidim šta si radio", ja krenem da mu uzmem telefon i u tom trenutku me je šutnuo i izbacio iz kuće, pa one njegove psovke. Pozvala sam svoju prijateljicu da dođe po mene, ona dođe po mene, vratila sam se za Beograd. U čudu sam šta mi se dešava, trudna, tek izašla iz rijalitija, kakav je ovo čovek?!

Kako kaže, pretio joj je i pištoljem.

- Videla sam da me vara, videla sam da je agresivan, ali opet, žena trudna, gde ću i šta ću?! Niti majka zaposlena, niti sam u dobrim odnosima sa ocem. Odlučila sam da mu pružim još jednu šansu, naravno budala, sada da imam ovaj mozak...Vratim se ja, preselim se za Hrvatsku, dogovor je bio da bude sve okej, promeniće se i pružićemo šansu jer sam trudna i treba da dobijemo dete. Ja odem dole, bude sve okej, opet se selim, ponovo nosim tone i tone stvari, trudna...Par dana je sve bilo okej, međutim, ponovo kreće njegovo ludilo, svi znate koliko je poročan, koliko se drogira, pije i kocka, koliki je ništavac, dok sam ja težila drugim stvarima. Uhvatim ga jedno jutro kako priča sa jednom gifterkom sa tiktoka, sada ću je imenovati, Maša je u pitanju. Ja mu otmem u telefon, nap*šim njega, nap*šim nju, govorio je da će je ugostiti u nekom hotelu. Konstantno je pio tablete, pu*io travu i kockao...E sada, šta se dešava?! Posle situacije sa Mašom, on je kupio neki pištolj, znate svi da ima pištolj! Ovo je dno dna, ja sam pretrnula tada. Imam neke zdravstvene probleme, najveći uzročnik je stres, njega krivim za to delom...Dakle, kupio je neki famozni pištolj, nešto smo se posvađali, ne mogu da se setim tačno oko čega. On meni kaže: "Izađi mi iz sobe", ja sam tada već peti ili šesti mesec trudnoće, ja mu kažem da neću, on odmah kreće da vređa, gde on uzima i repetira mi pištolj na glavu i kaže: "ubiću tebe, ubiću majku, ubiću oca, pa ću sebe", meni trudnoj to kaže?! Ja nikada u svom životu veći strah nisam doživela! I šta sam ja, kakav sam ja čovek, je l' sam ja dobar otac i čovek?! Ja sam se uhvatila za stomak, u glavi mi je bila samo beba, tamo u Crikvenici gde ne poznajem nikoga! Otvaram prozor, mislim da je bio decembar, ne mogu da dišem. Bacio mi telefon, ja sam se toliko uplašila, ja sam se skamenila tada...On je sutradan ili prekosutra negde išao i vraćao se i kaže mi: "plakao sam u kolima, jako mi je žao, znaš da nikada ne bih, ali ti mene iznerviraš", kao i uvek, napravi sr*nje i izvinjava se, pa onda opet isto...Nalazila sam mu poruke i eksplicitne slike i snimke sa devojkama s javne scene. Da, jeste, uperio je pištolj i u svoju majku, on nije normalan, maltretira sve oko sebe.

Takođe, istakla je da ne mari za njihovo dete.

- Ja moram da budem zdrava za to dete, jer ima samo mene. Da li misliš da je otac deteta onaj koji je došao samo jednom da vidi dete i to kada je trebao da se upiše kao otac, muškarac koji ne pozove mesec dana na video poziv da vidi svoje dete i ne daje ni eura za nju, za šta imam dokaz?! Priča o svom detetu, a u životu nije pelenu promenio. Sve što ima ona, ima od mene, njegova majka se seti i pošalje, ali sve što ima, ima od mene. Ja sam sa njom kada je bolesna, da je uspavam, da je presvučem, prvi zubići i grčevi, sve je sa mnom prošla.

pročitajte još Oglasio se Filip Car nakon što ga je Maja Marinković optužila da ju je pretukao i pretio pištoljem

Plašila se tokom trudnoće da ne dobije spontani pobačaj zbog stresa.

- Desila se situacija da je pričao s nekom devojkom, ja sam ga napala ko mu je to, on mi kaže da je neka iz Rijeke. I meni više svega preko glave i ja onako u papučama, zima, idem, ne znam gde idem, dozivam oca s kojim nisam bila u dobrim odnosima, zovem strica. Znaš šta on radi kada krenem da bežim tako bosa?! Gađa me staklenom čašom, naravno, nije me pogodio, ali je l' kapirate kakav je to bolesnik?! Čovek je bolestan! Ko ga strpa u bolnicu, taj će mu pomoći, jer on nije dobro, nije normalan! U tom periodu, ja sam u drugom stanju, konstantno bolesna, alergije...Maja je bila u rijalitiju, ja sam bila kod njega u Crikvenici, gde je ona pričala indirektno da su oni u nekom dogovoru, kako će oni biti zajedno kada se ja porodim i kako čekaju da se samo porodim. I ja naravno, žena koja je sa njim, trudna, a ona je njega konstantno spominjala...Čestitke su se slale za Novu godinu, on je hteo da pošalje čestitku, ja sam mu rekla da ćemo zajedno poslati čestitku. On kaže meni: "ti ćeš meni da kažeš", uzme, baci me na krevet i pesnicom mi viče: "zadaviću te, ubiću te, preklaću te", ja sam mislila da je gotovo i u tom trenutku ulazi njegov otac i skida ga sa mene. Ja sam ustala sa kreveta i krenula sam da bežim, ulazna vrata zaključana nema ključa. On me hvata, drži me uza zid i davi me, steže me, ja trudna u tom momentu. Uhvati me za kosu i kreće da me razvlači po čitavoj kući, tačnije stanu, a onda je došao i šutnuo me je. Ne znam, tu me je gađao ne znam s čim, uzeo je nož i ponavljao da će da me prekolje, ne sećam se šta je rekao i rekao je kao: "ubiću tebe i to što je u stomaku", ja sam se skamenila. Meni je njegov otac rekao: "Sama si kriva, znaš kakav je". Ja sam videla da meni nema izlaza, razmišljala sam kako da zapalim kući, jer vidim kako će se to završiti. Ili ću izgubiti dete ili će, ne daj Bože, biti još gora situacija - rekla je Aleks i dodala:

- U tom trenuku, ja sam izašla iz bolnice, sedimo u stanu, vraća se za Crikvenicu i u Crikvenici je uveliko bio sa jednom devojkom koju sam ja poznavala preko mreža, napravio joj je dete, ali je u međuvremenu ona abortirala...Doneo mi je poklone, bila je jedna kutija, tu je trebalo da bude investicijsko zlato za Leonu, bilo je prazno. Ja ga pitam: "gde je ono zlato iz kutije", on mi je kao: "ja sam ga uzeo da napravim nešto za našu ćerkicu", ja to nikada nisam videla, mislim boli me du*e za to zlato, kupiću joj milion, ali eto...Ja nisam znala da je uveliko sa tom devojkom, ja joj rekla: "Vidim da si u istom lokalu sa Filipom, javi mi šta radi", ona kao hoće i to, šta ona mučenica, nije mi ona kriva...

Autor: pink.rs