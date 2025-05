Neočekivano!

Nakon razgovora sa Milanom Milošević, Aneli Ahmić je otišla kod Marka Đedovića kako bi se sa njim posavetovala zbog saznanja o svojoj porodici. Nije znala da li da svoja saznanja podeli sa svojim momkom Lukom Vujovićem.

- Zamisli sam moja mama ratuje sa njegovom. Kako da mu kažem? - pitala je Aneli.

- Ma šta te briga i Baja je bio protiv - rekao je Marko.

- Šta radi moja mama? Šta sad da radim? Da li da mu kažem da mi je Milan provukao to - pitala je Aneli.

- Vidiš ti da Grofica to od početka ne podržava. Šta te briga šta one rade, nek se svađaju - rekao je Marko.

- To nam remeti odnos. Nije mi svejedno da se moja mama svađa sa njegovom. Meni mama nije vodila rat sa Janjuševom porodicom - rekla je Aneli.

- Njoj je top ako se svađa - rekao je Marko.

- Ko ti je bolji frajer Luka ili Karić? - pitao je Marko.

- Luku volim, a Stefana ne gledam na taj način. Ja njega hvalim previše i nastaviću. Verovatno on nije savršen u vezi, ali ovako uzvraća poštovanje. Ja sad volim Luku i zaljubljena sam u Luku. Ne zna šta da radim. Sve je on kriv. Sve je on svojim lažima uradio da one ratuju - otkrila je Aneli.

- Ponašaj se kako misliš da treba - rekao je Đedović.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić