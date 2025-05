Ljubav nema cenu: Anđela priznala Gastozu da ne želi da plaća kazne zbog poljupca u izolaciji, on je oduvao! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!

Nenad Marinković Gastoz pre sat vremena otišao je u izolaciju da poljubi Anđelu Đuričić, koja je to odbila obzirom da je nominovana i nije želela da bude kažnjena. Ipak, čini se da je to Gastoza razbesnelo, te nije hteo više da priča s njom. Ona je sad došla do njega i pokušala da spusti loptu, ali joj nije pošlo za rukom.

- Šta se dešava? - upitala je Anđela.

- Šta? - upitao je Gastoz.

- Ceo dan čekam da te vidim i ti sad ovako - rekla je Anđela.

- Super, uživaj - rekao je Gastoz.

- Šta ti je sad? - upitala je Anđela.

- Ništa, ma sve super - rekao je Gastoz.

- Čoveče ne želim da plaćam cenu ni za tebe ni za sebe, čuvam nas oboje - rekla je Anđela.

- Ljubav nema cenu - rekao je Gastoz.

- Neću da plaćam kaznu bilo kakvu, uželela sam te se i hoću da te grlim i ljubim - rekla je Anđela.

- Video sam - rekao je Gastoz.

- Je l'? Što nisi došao ceo dan nego u pola pet - rekla je Anđela.

- Ne znam ko ti je sipao vodu - rekao je Gastoz.

- Ne pričam o tome, nego kad sam bila budna - rekla je Anđela.

- Spavala si ceo dan - rekao je Gastoz.

- Ne nisam, bila sam budna od 10-12 i sedela ispred izolacije - rekla je Anđela.

- Je*iga - rekao je Gastoz.

- Posle nemoj da se čudiš kad ti pričaju da si fejk jer ovim postupkom pokazuješ da to jesi. Meni je ovo fejk svađa i uopšte neću da se blamiram - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić