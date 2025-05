Iskrena do koske!

U toku je podela budžeta Matee Stanković. Ona je naredni srednji budžet dala Mileni Kačavendi.

- Milena, nikad neću zaboraviti kad sam imala problem sa Đoletom i kad si me tešila. Taj zagrljaj kod frižidera nikad neću da zaboravim i hvala ti što si uvek bila uz mene. Mislim da si dinamična, elokventna, harizmatična. Ja bih volela da neko napolju seče sve ono što ti imaš da kažeš. Znaš i sama da bih ti dala 5.000 da imam, ali evo pivo za sutra da se zna ko drži monopol - govorila je Matea.

- Drago mi je da si ostala i da su se neke stvari promenile - dodala je Milena.

- Mima, mali budžet. Tvoje učešće mi se ne sviđa od samog početka, svi znamo šta si uradila. Ja da sam gledala svog dečka kako opšti sa drugim on ne bi ni izašao odavde, a po mene bi došla marica. Ne razumem ni njega kako tako skačete iz odnosa u odnos. Kad se jedan odnos završi svako treba neko vreme da bude sam, a tek onda da uđe u ljubavni odnos. Prema njemu nisi fer, ponašaš se kao da je ona tebi to uradila - rekla je ona.

- Đole, mali budžet. Ja ti se ne šlihtam kao neki da bi me stavio za vođu. Mislila sam da više nikad nećemo razgovarati. Aneli je u vašem sukobu bila u pravu, a ne ti, takve reči ne možeš da izgovaraš - govorila je ona.

- Ja sam ti se jednom izvinio, ali evo još jednom ću - dodao je Đole.

- Sad nastavljam sa klanom, mi se sastojimo od četiri člana i zovemo se "gangsterke". Sofija, sutra da se počastimo, dajem ti srednji budžet i imam najbolje moguće mišljenje o tebi. Žao mi je što si verovala čoveku kojem nisi trebala. Jako si kvalitetan čovek, pametna, prezgodna i verujem da te je kroz život to dovodilo u dobre i loše situacije. Volela bih da se napolju družimo - govorila je Matea.

- Ja sam od samog početka to što jesam, nikad se nisam folirala i radila bilo šta na silu. Imala sam svoje padove i uspone, ali je to zavisilo od vas. Srećna sam što sam upoznala Zolu i nadam se da će ova priča da se pretvori u lepi bajku. Hvala što si mi dao svoje poverenje, što si mene odabrao i verujem da sam za tvoje učešće kriva ja i da ti se nisam dopala verovatno bi lutao od jedne do druge. Nadam se da si sad sa mamom i da pijete kafu i da ti ona pere stvari, iako su ovde već oprane. Jedva čekam da te vidim i rezverviši nam letovanje kao što smo se dogovorili da gori Santorini - govorila je Matea o sebi.

- Sandra, 4000 dinara. Znaš da imam više para da biste svi dobili velike budžete. Ja o tebi imam najbolje mišljenje i od svih nas si ostala dosledna svega što si pričala. Nisi dopustila da napraviš grešku sebi, tvoje učešće mi se sviđa. Prozivaju te da si mutava, a to je jer te ne poznaju. Samo mi koji te poznajemo možemo da pričamo o tebi. Volim da slušam tvoje šale, mi se lepo provodimo u pušionici - pričala je Matea.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić