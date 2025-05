Prodala bi svakoga jer si zla: Aneli u paketu ispljuvala Anđelu i Gastoza, sasula im u lice sve o čemu je dugo ćutala! (VIDEO)

Dočekala svojih pet minuta!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Luki Vujoviću.

- Navešću osobu koju sam nominovao dva vikenda, a to je Uroš Stanić. Pokušava da se predstavi da je elokventan, a to je osoba koja je promenila ponašanje kad smo Stefan Karić i ja rekli da nam pokažemo zadnjicu i on je to stvarno uradio. On je meni na samom ulasku rekao da je popularan i da mu nije jasno zašto Anđela neće da mu posveti pažnju. Vređao je Anđelu, ponižavao Gastoza, a sad je promenio ponašanje. Tako je promenio ponašanje i prema Aneli, na početku je vređao Milenu, pa bio dobar, a sad je opet vređa - govorio je Luka.

- Adresa ti je Karić i devojka i njihov otvoreni flert - dodao je Uroš.

- Na drugo mesto ću da stavim Daču jer je u početku bio zanimljiv, a sad petlja i mulja, ubacuje se u druge veze i ne znam šta je njegova svrha. Promenio je ponašanje otkako je dobio korpu od Sofi. Ja smatram da je Dača jedan mali ljigavac koji je promenio ponašanje i za mene je postao ljigavština. Ja neću više da mu ćutim jer je slina od početka. Na treće mesto ću da stavim Milovana, on je promenio ponašanje na gore jer više ne vređa Aleksandru - rekao je Vujvoić.

- Ena je pormenila ponašanje na lošije, a ja sam u početku skakao i branio je. Jesi promenila, ali neću da te navedem. Marko je promenio ponašanje jer je upao u problem, njegova devojka ga nije poštedela i menja ponašanje na gore jer se vređa sa pola kuće. Luka je isto promenio svoje ponašanje, u početku je svima bio dobar, a sad je upao u problem zbog ljubavnog odnosa. Mene zabole k*rac šta radite, ali je stigla anketa. Navešću Đoleta, Sanju i Luku - rekao je Mateja Matijević.

- Broj jedan će da mi bude Anđela jer sam imala lepo mišljenje o njoj, bila mi je draga, prijatna i mila, sve dok nije ušla u odnos sa Gastozom. U poslednje vreme je počela da pokazuje kakva je ona osoba i da je puna zlobe. Mislila sam da je dobra osoba, ali se ispostavilo da izgled vara i da ne treba verovati ljudima na prvu. Nije džaba rijaliti 10 meseci. Ovde si pokazala jako loše postupke dok si u vezi, kako zastupaš svog momka i braniš njegove morbidne stavove, a do pre neki dan si skakala i govorila kako ne podržavaš neke stavove kad se spominju deca i porodice. Ne možeš da kontrolišeš gestikulaciju i to pokazuje tvoju zlobu. Jako si zla, jako si kvarna i spemna si na sve, samo čovek malo treba da te pecne da bi pokazala nepoštovanje i izdaju. Prodala bi svakoga jer si jako zla - pričala je Aneli.

- Hvala, zlato - dodala je Anđela.

- Broj dva je Gastoz, on je ušao kao šoumen, a pokazao je svoje pravo lice. Pokazaos i svoje lice, jako si loš. Prikrivao si svoju zlobu svojom šalom i pokazao si koliko si spreman da gaziš ovde ljude. Šta si sve izgovarao Mići i nikad se nisi pokajao. Mnogo si se promenio na gore. Nasmejavao si nas i hteo si da prikriješ zlobu. Ja sam te upoznala napolju i nisam znala da si toliko kvaran i zloban, a to si prema meni pokazao. Promenio si se na gore i ono što te poznajem spolja i ono na početku. Skontao si da ja jesam ovde jedan od favorita i zato imaš mržnju prema meni. Treće mesto ću da izaberem Sanju, smatrala sam da ne izgvoara tako morbidne rečenice - nastavila je ona.

