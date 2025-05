Sramotne reči Đoleta Kralja: Najstrašnije udario na sina Ene Čolić, nastao opšti karambol! (VIDEO)

Skandalozno!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Đoletu Kralju.

- Jelena Ena Čolić, s*rem ti se na dete i na tvoju porodicu - rekao je Đole.

- Kad Gastoz nešto kaže Mića ga najstrašnije vređa, a Đoletu se ćuti - vikao je Uroš.

- J*bao ti Gastoz majku, pseto ljudsko. J*bem ti familiju, j*bem ti majku, j*bem ti sve što imaš - urlao je Lepi Mića.

- Mića psuje maloletnu decu moje sestre. Ja te vređati neću - rekao je Stanić.

- Ena je mene sad izvređala, a pravite se da ne čujete. Dr*ljo, afterušu, sp*rmušu, curiti sp*rma iz usta. Još jednom da me uvrediš dobićeš troduplo. Prvu navodim Enu koja je ovde ušla kao bogougodna majka, nju nije j*bao samo onaj koji je trčao za autobusom. Broj dva Jordanka, promenila si ponašanje na gore, ali je to tvoja stvar i imaš paravo jer si u rijalitiju. Treća osoba može da bude Dača - rekao je on.

Autor: A. Nikolić