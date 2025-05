Pao si u bedak, čim si video Anđeline procente: Gastoz na nikad većem udaru, Slađa ga žestoko ocrnila! (VIDEO)

Žestoko do samog kraja!

U toku je još jedna anketa, a takmičari "Elite" danas biraju osobu koje je svoje ponašanje promenila na lošije. Ovonedeljni vođa Matea Stanković dala je reč Slađi Lazić.

- Lične frustracije ne smeš da imaš kad si vođa. Ja možda jesam blam, ali je moje ima Slađa. Neću da se odazivam na to da sam "Blamolina". Treba da budeš srećna jer sam ti dozvolila da budeš zaljubljena - govorila je Slađa.

- Moja krpe koštaju više od tvog celog garderobera - dodala je Matea.

- Zola će biti sa tobom kad mu platiš - rekla je Slađa.

- Zato je tebe j*bao u d*pe - odbrusila je Kačavenda.

- Prvo mesto naravno Gastoz. On je ovde bio šoumen, kad sam ušla rekla sam sve najlepše i mislila sam da će da pobedi. On je izgubio svoje postojanje otkako je sa Anđelom. On je počeo da vređa majke, žene. Ušao je u fejk vezu. Treba da poradi na svom imidžu i za mesec i po dana da popravi sliku na sebi. On je upao u bedak čim je video da je Anđela sinoć razvalila procente i tek će da ga razvali u superfinalu. Drugo mesto Ena. Neću da zamerim Đoletu, jer je ona j*bala mrtve majke u prahu, pominjala Anelino dete, izvratala grobove. Ti zbog toga više nisi moja drugarica. Ti si sp*rmuša, kao što je tvj drug Gastoz rekao i kao drugi drug Luka što je rekao da si devojka za poziv, pa ćemo da te zovemo. Treće mesto Matea. Ko će nju da prihvati? Bila je sa Miljanom, poljubila se sa Matorom i onda kod koga će nego kod Zole - govorila je Slađa.

- Jordanka, Dača i mala Kristina - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić