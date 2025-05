HAOS NA KVADRAT! Đole Kralj šokirao sve otkrivši šta mu je Rajačić pričao za Jelenu, pljušte provokacije (VIDEO)

Ne štede!

Jelena Ilić i Ivan Marinković nastavili su sa sukobom za crnim stolom.

- Ti ne možeš da svr*iš jer ti se ne diže - rekla je Jelena.

- Svaki put kada bi Uroš izašao na cigaretu, ja kada bih ga pitao: "kakav se*s imate", on kaže: "ona služi samo za punjenje" - rekao je Đole.

- Meni je drugačije rekao. On je meni rekao da je gad i da se njegovo učešće svodi da rastura brakove i veze, ja verujem da je Đoletu ovo rekao - rekao je Stefanović.

- Ne znam zašto ovi ljudi mene vređaju, jer ako je Milica to rekla, a on aminovao i dozvolio da to kaže, onda je to njegova sramota. To je osoba u koju sam se zaljubila pre tačno godinu dana i zbog koje sam se razvela, nije postojala nijedna druga osoba koja bi me emotivno zanimala osim Uroša - rekla je Jelena.

- Rekla si da nagovaram ljude, si*aj ku*ac, pi*ka ti materina ona kur*ina smrdljiva, decu više nemaš...Danas uzimam da ručam ovde, ona sedi s Bebicom i Teodorom i Dačom i priča, opet da ja čujem, kaže: "je*ga, za ovih mesec i po dana, biću kod Đedovića", za bolje i nisi ku*vo raspala, jer te ovaj neće odvesti kod mame u Pančevo - rekao je Ivan.

- Čovek ima prava da me voli i dalje i da me vređa ovako ostrašćeno - rekla je Jelena.

- Jelena ispade prevarena i napadosmo je. Što se mene tiče, u slučaju da je to istina vezano za Milicu i Uroša, Uroš je bio zauzet, jer ako je suprotno, onda je i Terza bio slobodan, iako su situacije neuporedive. Ako je tražila momka za provod, onda ga je našla, a ako je tražila ozbiljnu vezu, onda nije našla...Imaju ljudi pravo da budu i u ozbiljnoj vezi i da se prc*ju i da se kombinuju, ono što su pričali o svom životu, nije prevelika razlika u načinu života. Prošle godine je Milica sama pričala o načinu života, Rajačić isto. Imaju i majke pravo da nađu kombinaciju i dečka, ne vidim ja tu neki prevelik problem - rekao je Đedović.

