Video je da sam se zaljubila i počeo da se iživljava: Aneli i Luka na korak do novog raskida, Sandra otkrila nove šok detalje! (VIDEO)

Sve izlazi na videlo!

U toku je ''Debata'', a Aneli Ahmić i Luka Vujović nastavili su da razgovaraju o svojoj temi, te je Sandra Obradović uspela da ih poljulja novim informacijama.

- Mene povređuje što bi on napolju učinio svakom mom neprijatelju, koji su vređali i mene i njega - rekla je Aneli.

- Ja ću svakom da pravim pljeskavicu kome mislim da treba i ništa me više ne zanima - rekao je Luka.

- Ti si video da sam se ja zaljubila i počinješ da se iživljavaš na mene - rekla je Aneli.

- Ne nisam, pričam normalne stvari - rekao je Luka.

- Ja ovde trpim i ćutim, a predstavljam ga idealnim - rekla je Aneli.

- Je l' ga trpiš jer si ga idealizovala u svojoj glavi? - upitao je Luka.

- Ne, ja njega volim. Izluđuje me što će to da radi namerno, a zna da ću ja poludeti zbog toga. On hoće da nam se porodice izmire - rekla je Aneli.

- Moram da pohvalim Luku. On je bio u istom trenutku u prodavnici sa Sandrom i rekao sam da je zove, on nije hteo - rekao je Gastoz.

- On je meni danas dao tortilje u ruku - rekla je Sandra.

- Nije istina, dao je Đoletu tortilje u ruku - rekla je Anđela.

- Aneli je l' idealan ili nije? - upitao je Đedović.

- Nije, ali ja živim u lažima i nadam se da će se ispraviti sve - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić