Gastoz podivljao kao nikad do sada: Zbog Anđele počeo da pravi haos, priznao koliko ga je povredila laganjem! (VIDEO)

Nije mu dobro!

U toku je ''Debata'', a Anđela Đuričić je dobila reč kako bi progovorila o problemu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a tom prilikom je i zaratila s njim.

- Anđela da li idealizuješ partnera? - upitao je Đedović.

- Naravno da da. Ja što mogu sve da idealizujem, a da ja ispadnem donja, to je neverovatno. Meni je čak preslatko i kad on šepa. Uvek je slika toliko savršena da kad me realnost spuca posle nekog vremena, ne bude mi dobro - rekla je Anđela.

- Da li on realno tebe procenjuje, pa po ceo dan pričamo o tvojim klipovima? - upitao je Đedović.

- Njegova realnost će da bude mnogo manje bolna nego moja kada se budemo razočarali - rekla je Anđela.

- Sinoć si rekla da bi se za stolom napravila luda čak i da nešto nije znala, kako bi tebe oprala - rekao je Đedović.

- Jeste, ali ja njega znam napamet u svakoj situaciji. Ja sam očekivala da će on sinoć ovako da priča, nisam mogla da verujem da je sinoć onakvu reakciju napravio - rekla je Anđela.

- U kom sam ja univerzumu da meni nije normalno da ova devojka kaže meni da sam nebitan i da ne treba da mi se poverava - rekao je Gastoz.

- Je l' sam ti se poveravala? - upitala je Anđela.

- Jesi - rekao je Gastoz.

- Kraj svake priče onda, to što sam ti rekla u besu - rekla je Anđela.

- Ljudi bre, nemojte da me mantrate vi ovde. Ja sam ispao glup čim je nisam pitao ko je taj neko ko te dovezao, a da li je ona ispala glupa što meni nije htela da kaže sve ovo vreme, to je pitanje - rekao je Gastoz.

- Je l' to toliko bitna informacija? - upitao je Đedović.

- Hoću da znam sve jer je to sada tema, ajde da peglamo zajedno, ali moram da znam detalje da bih mogli da pričamo istu priču. Ona je meni sve rekla, ali što mi nije rekla i to - rekao je Gastoz.

- Znači ti sada njoj zameraš to, a da li joj i dalje veruješ da je bila sa Pavlom? - upitao je Đedović.

- Verujem da nikad nije bila sa Pavlom - rekao je Gastoz.

- On sad namešta situaciju da ga neko pravi budalom i da on nije znao priču od svog prijatelja - rekao je Karić.

- Ja sve znam, ali mi nije jasno što mi je to prećutala - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić