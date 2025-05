Postaje svestan da je to stvarnost: Anđela brutalno raskrinkala Gastoza i otkrila da ga bole njeni klipovi, on lukavo pokušao da se opere! (VIDEO)

Šok!

U toku je ''Debata'', a Anđela Đuričić otkrila je da je sigurna da Nenada Marinkovića Gastoza bole njeni intimni klipovi, za koje on tvrdi da ga ne zanimaju.

- Ovde nije nikakav problem Pavle, najiskrenije moje mišljenje je da su klipovi. Ja to mislim već duži period. Ja znam da nijednom muškarcu ne bi bilo prijatno da bude sa mnom, ali rekla sam mu da imaju neke stvari. On to neće da prizna, ali ja smatram da je to njemu problem i kompleks. On jeste stvorio veću emociju sada i zato ga to boli. Njemu je bilo neprijatnije od mene kada Mića meni peva pesmu. Sve više njega boli jer mu je teško da se izbori s tim - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je sve ovo zbog procenata? - upitao je Đedović.

- Naravno da ne, kakvi procenti. Ja vidim da je njemu sve teže i teže i da shvata da je to kako jeste - rekla je Anđela.

- Da li si ti osuđena onda na trajnu nesreću? - upitao je Đedović.

- Nadam se da nisam, sa bivšim nisam imala problem - rekla je Anđela.

- Ovoga mi Krsta da bih ja šetao u bilo kom gradu sa ovom devojkom držeći se za ruke i ljubeći se - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić