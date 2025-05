Protrčala si kroz moj CV i isprljala ga: Peja brutano isponižavao Enu Čolić i udario joj na moral, pljušte prozivke! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je ''Debata'' i današnja tema je: Da li su razočarenja u ljubavi česta zbog idealizacije partnera? Reč su sada dobili Jovan Pejić Peja i Ena Čolić kako bi progovorili o svom odnosu.

- Naravno da sam ja idealizovala Peju jer je meni sve njegovo bilo najlepše na svetu. Volela sam što ne zna da kaže L i R, volela sam kako on hoda, priča. Sve njegovo mi je bilo najlepše na svetu, a sada sve kreće da mi se gadi jer me to prolazi. Od svega toga mi je ostala samo jedna velika žal, a mislim da sam ja samo imala taj žar za ljubav obzirom da pet godina nikog nisam volela. Očaralo me kod njega što sam mislila da nije pi*kopaćenik i da ne muva sve jer sam takvog dečka tražila, a ipak je on to i bio - rekla je Ena.

- Da li te je zadovoljio u krevetu ili si ga idealizovala? - upitao je Đedović.

- Pa ovo ovde nije tri posto od onoga što možemo napolju, tako da ne znam kakav je u krevetu, ali sam razmišljala da je idealan - rekla je Ena.

- Ona je mene očarala jer je spontana, a razočarala me jer je tražila samo loše u meni. Ona i ja se nismo dovoljno upoznali i to je problem. Ti idealizuješ nekog dok ga ne upoznaš skroz, a kad ga upoznaš onda shvatiš koliko je sati. Ona je mene vređala ovde i tražila sve najgore u meni, htela je da izvuče sve loše iz mene - rekao je Peja.

- Ovaj dečko je ovde moj najveći blam - rekla je Ena.

- Pa neka sam, ali o meni ne pišu mediji nego o tebi. Moj CV je čist, malo si mi ti prošla kroz njega i uprljala ga, ali dobro to se brzo obriše. Ti živiš u blatu i samo se vučeš iz većeg u još veće blato. Ona bira da se druži sa popularnim ljudima, zato tako i prolazi - rekao je Peja.

- Ja sam popularan ljud - rekla je Ena.

- Ti si problem, ona će meni sutra da nabaci problem - rekao je Peja.

- Ovo je moja najveća sramota - rekla je Ena.

Autor: N.Panić