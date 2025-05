BRANILA SAM MU TEODORU OVDE, A ON... Aneli i Luka udruženim snagama opleli po Bebici, ne štede reči na njegov račun (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Luka Vujović i Aneli Ahmić ležali su na krevetu, te su tom prilikom žestoko opleli po Nenadu Macanoviću Bebici.

- Brata da mi neko spominje, odvratno! Hajde nemoj da pričaš o njemu - rekla je Aneli.

- Znam šta hoće, on me je provocirao da ga napadnem. Svinja jedna odvratna, mangulica, vepar jedan - rekao je Luka.

- Odvratan je, meni tako non stop dobacuje. Ljigavac kog sam ovde branila i skakala za njega, on otišao da prijavi Miljanu, ja branila Teodoru, branila ih, spavali u mom krevetu i oni sve to zaborave - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić