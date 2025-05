NE MOŽEŠ DA GRADIŠ SREĆU NA TUĐOJ NESREĆI: Karić likuje zbog brodoloma Anđele i Gastoza, ubeđen da sve dolazi na njegovo! (VIDEO)

Žustro!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Stefana Karića kako bi prokomentarisala odnos Anđele i Gastoza.

- Prethodnih 4 ili pet nedelja Gastoz i Anđela su uvek bili gosti i ispoštovali ste ih uvek. Anđelina reakcija je bespotrebna. Nezahvalno je komentarisati teme iz spoljnog sveta. Ona je došla da neke stvari popravi i sad joj se opet nameće da je imala neke šeme. Gastoz je baš pukao sad, doživeo je nervni slom. Dok ne vidim nešto svojim očima ne mogu da komentarišem. Da li je Pavle lažov ili nije ja ne znam. Činjenica je da su imali neko svoje druženje. Nećemo ni saznati osim ako se on ne pojavi ovde. Da je ona krila od njega da je bila sa njegovim drugom, pa da je ljut što mu nije rekla pa da pravi ovakva sr*nja. On je bio svestan da mu je njegov drug rekao da je bio sa njom. On nikad nije verovao Anđeli.

- Da li ima pozadina Pavlovog oglašavanja?

- Mislim da je proradila sujeta jer je Gastoz u pitanju. Svako bi se poljuljao. Kako da se postave Gastozovi novopečeni prijatelji? Koliko vremena treba da prođe da bi shvatio da li su mu prijatelji? Ako smo prijatelji, ne sme da se desi ovakva stvar. Sve mi je sumnjivo, kao da je planski odrađeno. Znamo da je Anđela njemu nešto brisala iz telefona. Ne smatram da je kuma paravan. Zaključak je da je došlo mojih pet minuta što sam govorio da je sve ovo lakrdija. Ne možeš da gradiš sreću na tuđoj nesreći, posebno ne na svom prijatelju - rekao je Stefan.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić