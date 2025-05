Počela da mu smeta!? Marko otkrio da ga jedino Sanja nervira u kući, ubeđen da nemiri nikad neće prestati, ona zapenila! (VIDEO)

Ovo se čekalo!

Voditelj Darko Tanasijević ispričao je pravila nove igrice koje će takmičari danas igrati. On će pročitati određene rečenice, a zadatak takmičara je da ustanu ukoliko se pronalaze.

Ustani ako misliš da si najpametnija osoba u kući.

Ustali su: Ivanija, Munja i Đole

- Najbolji sam za sebe - rekao je Munja.

- Uspešno manipulišem sa ljudima. Saznao sam kroz šolju šta ljudi misle jedni o drugima, ko im se sviđa - rekao je Đole.

- Ispala sam najpametnija u kući, nemam greške kao što ih drugi imaju - rekla je Ivanija.

- Nisam ušla zbog para, nego zbog Marka. Šest meseci života bez najvoljenije osobe u kući ne može da se nadomesti. Ivanija mi je najbolja drugarica, nabrojala bih i Marka i Slađu, ali i Munju - rekla je Sanja.

Ustani ako te neko za stolom nervira.

Đedović, Đole, Peja, Aneli, Karić, Mića, Ivanija i Marko ostali su da sede.

- Mene niko ne može nervirati ovde osim same sebe. Samus ebe često nerviram što im dopuštam da ulaze u moj život i neke provokacije da mi rade - rekla je Aneli.

- Te reakcije koje sam davao bile su totalno nepotrebe. Svi su me nervirali, ali u poslednje vreme primećujem da me ne pogađaju kao što su ranije. Morao sam da navedem Sanju, zato sam ostao da sedim. Ima tu mnogo situacija i to nikad neće prestati - rekao je Marko.

- U određenim momentima me nerviraju, ali ovako ne. Nalazim opravdanja za njihove situacije i postupke. Ti koji me nerviraju su nezadovoljni svojim životima - rekao je Karić.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić