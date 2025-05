BRUTALAN RAT PEJE I MILOVANA: Leti perje na sve strane, pljušte katasrofalne psovke! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovana Pejića Peju.

- Eni si pre par dana rekao kako je i dalje voliš i da bi njeno dete najviše voleo jer je tvoja mama imala sličnu situaciju, a dok je Đoe vređao njenog sina ti jedeš i ne prekidaš jelo, pa nije se videlo ni da ti je krivo. Nemoj pričati bajke, kad se na delima vidi - glasilo je pitanje.

- Stidi se malo, sve ti j*bem - vikao je Milovan.

- Dođi da ga p*šiš za soma dinara. Slino jedna, gledam te kako pričaš. P*ši mi k*rac, ti p*čko jedna - nastavio je Peja.

- Kakav je čovek i kakav ima karakter. On je jedno g*vno malo, on će nama da drži predavanje mesecima, pa on najviše govori o sebi - rekao je Milovan.

- Pičk*ce jedna, idi beži jer te žena prevarila sa Aleksandrinim mužem - rekao je Peja.

- Jao, evo baš se uplašio - rekla je Ena.

- Milovan nema svoj stav, dokazao si da si jedna pičk*ca - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić