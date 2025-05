Bez dlake na jeziku i uvijanja!

Zoran Pejić Peja trenutno se nalati na Zlatiboru, gde mu, kako nam je otkrio neprestano prilaze ljudi koji i te kako imaju svoje mišljenje o turbulentnoj ljubavnoj priči njegovog sina Jovana i Ene Čolić u Eliti.

Naime, Zoran ističe da su mu gospođa Branka i njena ćerka Milica baš danas priše na planini i rekle mu da ne glasaju za ljubav Ene i Peje, dok su mu kasnije prišli ljudi koji ih podržavaju. Kako kaže, mišljenja su skroz podeljena, a on je sada za Pink.rs reagovao na izjavu sina da ga ne zanima očevo mišljenje već samo mišljenje majke Zlate Petrović.

- Nemam šta da kažem, on ne sluša ni mene ni mamu, nego radi kako on hoće. Mi smo rekli da podržavamo kako on misli. On sa kim god da bude mi ćemo ga podržavati. Ako se i pomiri s Enom, podržavaću i to. Poštovaću ljubav mog sina uvek. On ima dobru osobinu baje i šmekerice, ja sam lepo rekao da će njemu rijaliti doći kao vojska, mnogo je sazreo, mnogo je vispreniji i pametniji - kaže Peja i dodaje:

- Niša se nije loše desilo osim onog udaranja sa njene strane. Protivnik sam toga, a svađe su odlika ljubavi, kad nekog voliš svađaš se s njim. Nije on na mene ljut, on zna da ću ja uvek da podržim, samo da ne bude sam. On kaže da ne želi tako, već da bude sa nekim koga će da voli i sa kim će da uživa. Tu smo različiti, zato on i kaže jer zna da ja podržavam sve, da bude i sa ovom i sa onom - poručio je Zoran i dodao:

- Zlata gleda to kao majka, drugačija je. Mi smo rekli za Uskrs da podržavamo njegov izbor, ne možemo mi protiv ljubavi. Čim se oni toliko svađaju onda je neka ljubav, možda nije prava... Na trenutak su mi vrh, na trenutak ratuju, ne mogu da pohvatam u kakvim su odnosima, svaki čas se mire i svađaju. Život piše romane, ovo je za njega veliko iskustvo. Oni su od početka glavna tema, oni su od samog početka nesložni - ističe Pejić za Pink.rs.

Autor: M.K.