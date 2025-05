Odbrojavam mu dane, minute i sekunde: Ana pokazala zube Kordi, on joj postavio pravila ponašanja (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide raspravu Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Ja sam nervozna danima i neraspoložena. Ja sam to jutro provocirala Kordu, Luka mi je tražio pincetu i ja sam kroz šalu pitala da mu zubima otkinem tu dlačicu, a on je tu pop*zdeo i sve vreme mi je to prebacivao. Ja njemu odbrojavam dane, minute i sekunde - govorila je Ana.

- Je l' lakše funkcionišeš sa Kordom bez Rade? - pitala je voditeljka.

- Lakše mi je bilo dok mi je mama bila tu jer nje smeo da mi spominje kofer, a kad je ona otišla ponovo to radi - odgovorila je Ana.

- Ja sam njoj 100 puta rekao da me ne nervira i da mi ne pravi te scene i mi se nećemo svađati - dodao je Korda.

- Oni su dali reč da se neće svađati Radi - dobacio je Milovan.

- Ovi se šlihtaju Radi zarad publike i oni me ne zanimaju. Oni su meni nebitni, danas su tu, a sutra nisu - pričao je Korda.

