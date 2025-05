KRČKA SE HAOS: Teodora oštro osudila Aneli, Sandra izvređala Sanju, ove reči joj nikad neće zaboraviti, pa poručila: Treba da zahvali Sofiji! (VIDEO)

Neočekivano!

Emisija "Nominacije Odabranih" je u toku, a sledeća je nominovala Teodora Delić.

- Ja ću nominovati Aneli. Na osnovu svih sukoba. Od samog početka nam je glumila prijateljicu. Pokušala je da nas razdvoji. Glumila je ovde žrtvi i sve ono što je bilo. Smatram da je i njen odnos sa Lukom isfoliran. Skakala je na Stefani i Enu samo da slučano ne bi one ispale žrtve. Nikakav je prijatelj i partner - rekla je Teodora.

- Nominujem Jelenu Ilić. Mrzi me iz dna duše i to je to - rekao je Đole.

- Postoje tu Ivan, Slađa, MAtora koja me izdala. Priča da se ja ograđujem od nje, a ona je bila ta koja je unela informaciju. Ja ću da dominujem osobu koja me uvredila jako. Dva puta sam joj prešla preko uvreda. Ona je mene i moje drugarice nazvale notornim alkoholičarkama, a kasnije nelečenim, Sanja Grujić. Ona je neko ko nas odgovara. Umesto da bude zahvalna Sofiji ona je nadstavila da je gazi - rekla je Sandra.

Autor: A.Anđić