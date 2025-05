Anđela upalila veš mašinu: Oprala Gastoza za sva vremena, takmičari ostali u šoku! (VIDEO)

Neočekivano!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju kako Nenad Marinković Gastoz hvata Kristinu Buđevac za grudi. Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić.

- Nije ni krenuo da je uhvati za si*u, već mi je objasnio - rekla je Anđela.

- Znači on se sprdao? - upitao je Milan.

- Ma da Milane jeste, on je željan si*a pošto ih ja nemam - rekla je Anđela.

- Prihvatili smo Gastoza da je takav, ako Anđeli ne smeta, onda mi nemamo šta da pričamo. Ona nas ovakvim stavom stopira da kažemo svoje mišljenje - rekao je Karić.

- Zamisli da je njoj neki muškarac došao tako - rekao je Milan.

- Imali smo prilike da vidimo da joj on zamera Uroša i slikanje - rekao je Karić.

- Anđela kad je ustala je slagala odmah, ovo su najveća dva hoštaplera ovde - rekao je Bebica.

- Ko vas je*e, nisam vam ja Gastoz da me šaltate - rekla je Anđela.

- Oni oboje lažu, a Kristina ih sad pokriva - rekao je Bebica.

- Ovo nije ništa spektakularno, ona je Zvezdanu oprostila Maju - rekao je Ivan.

- Kristina namerno radi te stvari, ona je ovo mogla da prećuti - rekla je Ena.

- Meni je interesantno da gledam Gastoza to kad radi, ali da je moj dečko, to ne bi moglo u životu da se desi - rekla je Sofija.

- Ja vadim oči za ovakve stvari, ali s obzirom na to da Gastoz to nameće od starta, nije se ništa promenilo do današnjeg dana - rekla je Jelena.

- On uživa da se priča o njemu, namerno ovo radi - rekla je Anđela.

- Ne mogu da verujem da Anđela pali ove imbecile Ivana i Bebicu - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić