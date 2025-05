Gastoz izgubio sebe: Zbog Anđele ne prestaje da se ponižava, na sve moguće načine je vadi iz sopstvenih laži! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira svojim ponašanjem!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Situacija koja se deisla tokomr adija se komentariše u kući, mnogi kažu da te je Anđela dovela do crvenog, svi su ti prišli, a Anđela je nastavila da tera po svom i blati Munju i Terzu -

- Ja sam pre nje znao da će doći njen period u mesecu, mora da se preiše tome. Ona nije trebala da ulazi u studio i priča im kako će da vode radio. Bio sam mamuran, nisam ni Džehvu čuo, a ustao sam kad sam čuo radio i neke stvari se ni meni nisu svidele, ali nisam skakao na ljude. Čuo sam da joj je Terza izgovorio nešto što me je napumpalo. Čuo sam da joj da je spominjala decu, pitao sam je da im polomimo usta, a posle da mi nije bilo Karića i Milovana ja bih seo u bager - govorio je Gastoz.

- Ljudi ne mogu da veruju da se ti naljutiš na nju zbog nečega što je ona tebi uradila, a odmah nađeš opravdanje da to opravdaš i pređeš preko toga. Ti kao da si izgubio sebe - dodao je Darko Tanasijević.

- Ima pravo, nije mi problem i neka misle šta hoće. Nemam problem da ljudi to misle, ja ne živim od tuđiš mišljenja i bitno mi je da kažem šta je meni na duši. Ja da sam toliko spretan da izvrćem stvari to bih rekao i Milanu za Pavla i apartmane, ali ja svoje iskrene reakcije ne mogu da slažem i vidi mi se na faci. Kao kad je Karić nju izabrao za omiljenu i tu nisam imao reakciju, ali za dovoženje i apartman se jesam poljuljao i što bih slagao? - pričao je on.

- Primetio sam da te nervira što Anđela uvek govori da tebi ne smeta Pavla i stvari koje ti je rekla ili nije već njeni eksplicitni snimci. Ti već dugo govorio da tebi to ne smeta i da bi je vodio za ruku, ljubio... Zbog čega ona ima utisak da tebi to smeta, a da ne želiš da priznaš? - rekao je Darko Tanasijecvić.

- Ne znam, može da konstruiše svoje priče. Za mene to nije bauk, ni to što svako može da vidi. Da li ćemo da zaustavimo ceo život i da je stavimo u ćošak? Ako je nešto već učinjeno i izdešavalo se na pogrešan način, šta da radimo? Kako je ona meni ispričala i kako ja to znam kad je ovde jecala i plakala mene je to poljuljala... Pričala mi je da je išla na TikTok i da nije volela da bude u blizini ljudi i da je ponižena, evo ja ću da ti dokažem da od toga nema ništa i da meni to ne smeta. Mene to ne može da poljulja, ja stojim pri tome da ću da je držim za ruku - pričao je Gastoz.

- Anđela te je u sredu ostavila zbog navodnog flerta sa Sofi i rekla da jedva čeka da čuje detalje da ima razlog da te ostavi. Da li dovodiš u sumnju njene emocije? - pitao je voditelj.

- Ne mogu da ih dovedem u sumnju ako tako na keca poludi, mogu samo da shvatim koliko me voli i da me želi za sebe. Hteo sam da je zgazim tu noć, pa imam i drugarice da me lepo omažu kad dobiju priliku za to jer su one to videle - dodao je Gastoz.

- Kako komentarišeš anđelinu izjavu Urošu da nećeš više biti ralozg njene nervoze, a ti si se sve to vreme kidao? - pitao je voditelj.

- Ženska posla i bes, ništa me to ne vređa. Sutra će biti bolje - odgovorio je on.

Autor: A. Nikolić