Anđela se koprca u svojim lažima: Smislila treću priču o stanovanju kod Pavla, pa priznala da je ipak shvatila da je napravila grešku! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi s njom porazgovarao o svim kontradiktornostima što se tiče Pavla Jovanovića.

- Zbog čega tražiš krivca u Gastozu za stvar koju si ga ti slagala o svom odnosu sa Pavlom? - upitao je Darko.

- Kao što slaže on svoje kockice, tako ih slažem i ja. Prećutala sam to jer nisam smatrala da je bitno. Trebao je svaki detalj da mi bude bitan i da mu kažem, tako da tu jesam kriva - rekla je Anđela.

- Kada si promenila stav obzirom da si do juče smatrala da ne trebaš da mu se poveravaš? - upitao je Darko.

- Malo kad sam dublje razmislila, shvatila sam da je to ispravno - rekla je Anđela.

- Ako sa Pavlom nikad nisi nasamo provodila vreme u kom momentu je uspeo da ti ponudi da ti otvori frizerski salon? - upitao je Darko.

- On me pitao u društvu sa kumom, pošto je s njom bio otvoren, kao i ja - rekla je Anđela.

- Ukoliko ste imali samo površni odnos, kako je to moguće da ti on ponudi da ti otvori nešto tako veliko? - upitao je Darko.

- Otkud ću ja znati? To mora on da kaže - rekla je Anđela.

- Sinoć si prvi put rekla da ste živeli u istoj zgradi, kako to nisi pomenula kad si objašnjavala zašto je preuzimao tvoje pakete? - upitao je Darko.

- Pa niko me to nije ni pitao. Nisam dala tome na značaju, ali meni je to sitnica. Dok me nisu pitali, nisam imala potrebu do detalja - rekla je Anđela.

- Rekla si u jednoj emisiji "Pitanja novinara" da si živela kod svoje kume i da si tu poručila pakete, a onda si u ponedeljak na "Pretresu nedelje" rekla da kuma ne živi sama i da nisi zato poručivala pakete kod nje. Šta je istina? - upitao je Darko.

- Kada sam izašla iz ''Zadruge 5'', otišla sam kod kume u stan i preselila stvari kod sebe. Neke stvari su mi ostale kod nje, neke sam odnela. Posle toga se njen verenik vratio i morala sam da iznesem džakove i ona je poslala Pavlu da mi nađe stan i on mi je našao. Ovo je pravi sled događaja - rekla je Anđela.

- Šta je istina, da li je kuma upoznala tebe i Pavla ili se oni nisu znali pre te žurke? - upitao je Darko.

- Od samog početka govorim da su se oni znali, ona nas je upoznala - rekla je Anđela.

- Tebe poznajemo kao devojku sa gardom i koja ne dozvoljavaš svakom pristup, kako takva devojka uzme auto od Pavla i da ti on plati jednu kiriju? - upitao je Darko.

- Dobro, ja sam sad najgora. Ja sam imala poverenja u njega i dala sam mu priliku da mu upoznam jer mi je kuma pričala sve najbolje o njemu - rekla je Anđela.

- Da li smatraš da ti je kuma uvalila kosku? - upitao je Darko.

- Pa da, jer bolje da ga nisam ni upoznala. On je super dečko u društvu, samo sam ja posle videla da nije normalno da pričaš da si bio s nekim u vezi. Ja sam njoj rekla kad sam izašla da mi ga ne pominje, zna ona kakva sam ja kad se naljutim - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić