Ne dolazi sebi od šoka: Jelenu slomila vest o ljubavi Rajačića i Milice Veličković, žestoko razvezala jezik i ogolila dušu o svojim osećanjima! (VIDEO)

Na ivici suza!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Jelenom Ilić u emisiji "Pitanja novinara" nakon što su otkriveni detalji o ljubavnom odnosu Milice Veličković i Uroša Rajačića.

- Nisam verovala u pitanja... U nedelju sam izbacila sve što mi se skupljalo tih dana ili prethodnih meseci, a sad sam još više šokirana. Prvi put ovde možda ne znam šta bih rekla na neku temu. Sve što bih rekla verovatno ne bih bila ponosna, ne mislim na uvrede. Ja sam jedino rekla da nisam verovala u to jer mi spoj njih dvoje nije bio moguć i to nisam mogla da zamislim, a možda ja Uroša nisam dovoljno dobro upoznala. Ako Uroš kaže da su oni slični, ja onda Uroša nisam poznavala dobro - govorila je Jelena.

- U sredu si pričala da ste Uroš i ti razgovarali šta bi bilo da ostaneš u drugom stanju sa tim i da je on pričao da to želi i da bi stao uz tebe i da ste imali planove, da je u ovoj sezoni shvatio ozbiljnost vašeg odnosa i da su mu emocije jače, a on kaže da ovo što je prema Milici osetio i njihova energija je neuporedivo jače i veće nego što je osetio sa tobom - dodao je Darko.

- Meni je žao što sam se izletela i ispričala to što smo pričali. Nikad nisam inicirala priču o tim stvarima jer smatram da nakon što sam bila godinama u jednom odnosu nisam u situaciju da budem tako lakoverna, nisam ja ni mala - pričala je ona.

- Uroš je rekao da je Mateja jedini pametan komentarisao kad je rekao: "Ma kakva veza od tri meseca" - rekao je voditelj.

- To bi sve bilo u redu da to nije neko zbog koga znate šta sam sve uradila i koji je sled događaja nakon što sam mu priznala da imam emocije prema njemu, iako nisu bile uzvraćene istom merom. Zatečena sam ovim stvarima. Ja sam sa Milicom uvek imala odličan odnos, često smo razgovarale, Ivan je jako bio blizak sa njom... Sećam se kad ju je kuća napadala da izaziva Terzu i uvek sam bila na njegovoj strani. Bilo mi je žao sa ženske strane i delovalo mi je uvek da je Milica u pravu u toj priči. Nakon svega što se desilo ove sezone između Terze i Sofije pogodilo me je kao ženu. Ja sam stavila sebe u poziciju trudne žene i rekla sam ljudima da li su normalni na koji način gledaju na ove stvari... Imala sam oštre svađe sa Sofijom, a tako bih i sad da se vrati... Ljudi su me pitali da li imam prevelika očekivanja, ali rekla sam da nemam jer ne osećam prevelike emocije sa njegove strane. Ne osećam da je to dovoljno da budem u vezi, a nekome se sviđam i razvodim se zbog te osobe. Ja njemu nisam nikad ništa nažao učinila. On se navodno uvredio kad sam ovde rekla da je po tri dana na žurkama, on vodi takav život a ja ne - pričala je Jelena.

Autor: A. Nikolić