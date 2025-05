Gastoz u svom stilu!

Naredni je nominovao Nenad Marinković Gastoz.

- Počeću od Sofije, imamo skroz kul odnos, korektno, spavamo jedno naspram drugog, nikada nismo imali raspravu. Kada je trebalo da ti se sudi, sudio sam ti, kada si me razočarala, rekao sam ti. Iznervirala si me kada ste pričali da sam flertovao sa Sofi, napravljena je bespotrebna konotacija. Drago mi je što si progovorila, što si se uključila u sve ovo, a ne samo da budeš Terzina devojka i preljubnica. Nisi ni glupa, ni naivna, namazana si, kontrolišeš se...Što se tiče Marka, on kao da je navikao da bude mučen i da preživljava. Mene je dirnulo ono što nam je on ispričao, ali dobro, izrastao je u dečka koji ima izražen stav i karakter. Kada shvatim da na leđima nosi ranac, pun, sad je*iga, kako da kažem a da ne uvredim njegovu devoku...Njegova veza ga ovde u mojim očima, ali i svim ovde, degradira. Kada je shvatio da ne može da trpi u svojoj vezi, počeo je da joj skreće pažnju, ali tu nema pomoći, druga strana ne je*e živu silu. Nemaš konjske živce, nego ergele konja! Rekao sam da bi voleo da se moja veza ugleda na vašu, tu sam se jako zaj*bao, jer kako se klupko odmotavalo, vaša veza mi se stvarno ne sviđa. Juče si lepo rekao da ne možeš da skupljaš stvari u sebe, nego da ti je lakše da izj*beš svima majku, to mi je jasno! Ti kao da si neko ko voli da je pod lancima, jednom sam te video da se smeješ i to sam ti ja izmamio osmeh. Ja mislim da bih ja s tobom našao zajednički jezik, ali jednostavno, moraš da izvadiš taj nož koji ti je u leđima i da prestaneš da ga smatraš vencem od ruža! Šaljem Marka, ostavljam Sofiju - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić