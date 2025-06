Pokazao je svoj karakter: Aneli zgrožena Lukinim pomirenjem s Terzom, žestoko obatila Enu Čolić! (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić naredna je razgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, te je tom prilikom progovorila o sukobu s Enom Čolić i o odnosu s Lukom Vujovićem.

- Kakva je situacija s Lukom? - upitao je Darko.

- Odlična - rekla je Aneli.

- Kako onda sedi kod Sandre na krevetu? - upitao je Darko.

- Posvađali smo se jer sam ga videla da sedi tamo, ali mi je objasnio da ga je Gruja gurnuo - rekla je Aneli.

- Kada će on tebe staviti na prvo mesto u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Mislim da to ovde neću doživeti. Juče me Terza pljunuo i izvređao me, a Luka je skočio i hteo da me odbrani. Meni nije normalno da oni danas sede i sve bude normalno. Ne želim da mu branim kontakt s bilo kim jer ću ja ispasti na kraju gadura. Ukoliko on želi da mi uspemo, ne znam kako planira da se dopadnemo našima ovako. On je sve tako lako pogazio i počeo da priča s Terzom - rekla je Aneli.

- Gastoz i Anđela su ostali u šoku kada si poslala Luku da uzme Leu od njih? - upitao je Darko.

- Pa šta je tu čudno? To je moj i Lukin pas. Lea ide stalno kod njih i oni joj daju keksiće, a meni smeta što je Lea konstantno kod njih. Luka i ja moramo da odemo kod Drveta da tražimo keksiće kako bi bila sa nama - rekla je Aneli.

- Šta se desilo sa Enom? - upitao je Darko.

- Juče me opet napala i izvređala, više nemam komentara. Ono što je juče uradila Peji je bio skandal, a ona namerno hoće da ga izludi da bi ona bila paćenica. Ona je njega izludela i dovela do te tačke pucanja. Nju smatram i krivcem za svađu Stefani i Munje. Njoj imponuje kada se priča o njoj i zato pravi te situacije. Ona će udarati na najjače - rekla je Aneli.

- Rekla ti je i Kačavenda uvrede na račun Nore - rekao je Darko.

- Da, rekla je da mi je Nora k*rva. Ona mene mrzi iz dubine duše i ne znam otkud tolika mržnja od Kačavende. Da mi kaže za dete od četiri godine takve stvari, meni je to strašno - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić