Šok!

Anđela Đuričič naredni, veliki budžet dala je Jordanki Denčić.

- Lojalna si Gastozu, to veoma cenim. Znam da bi stavila ruku u vatru za njega. Što se tiče tvojih mana, ne dopada mi se kada nekom pominješ porodicu, doduše u poslednje vreme ne čujem da to radiš. Draga si mi, ali ne treba da se mešaš u naše neke sukobe, koliko god volela Gastoza - rekla je Anđela, pa dodala:

- Srednji budžet dajem sebi. Volim i poštujem sebe, ostajem sebi dosledna - rekla je Anđela, a onda se osvernula na Miću:

- Srednji budžet. Da, Mića jeste bio tu za mene da me posavetuje u svakom trenutku. Dobar je muž i uzoran otac. Ne mogu da pređem preko toga kada je vređanje Gastoza u pitanju. Povredilo me je jer si mislio da je on najgori, a svi dugi bolji. Ti nisi promenio mišljenje, a ja sam se nadala da će se to promeniti. Od njegovog prvog kiksa mu više nisi dao šansu. Mislim da je zaslužio da mu daš šansu. Ne podnosiš ga - kazala je Anđela.

- Mislim da je naše prijateljstvo iskreno. Bila si neko za koga sam se borio uvek i branio te. Što se tvog odnosa tiče, videćeš da li sam bio u pravu. Na kraju ćeš mi reći da sam sve lepo govorio. Vreme će pokazati - istakao je Mića.

Autor: S.Z.