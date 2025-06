Sofija reže, ne staje: Eni i Peji održala lekciju o poštovanju u vezi, pa ih posavetovala da beže jedno od drugog! (VIDEO)

Ko bi rekao?

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi progovorio o Jovanu Pejiću Peji i Eni Čolić.

- Ja ne želim više da komentarišem Enu Čolić i to je to. Nek je komentarišu bivši jer je Peja sada spreman za ludnicu. On je psihički bolesnik, dečko je oboleo - rekao je Ivan.

- Da se ovo desilo Gastozu i Anđelu, takmičili bi se ko bi pre da komentariše. Peja je izgovorio najmonstruoznije reči i on je prikriveni nasilnik. Bolje da glumi ludaka nego da bude nasilnik, ali on je i jedno i drugo. Svi ga ovde štede i niko ga ne komentariše jer je Zlatin i Pejin sin, a ti si njihova sramota. Ena ne može da probudi u tebi nešto što ti nisi. Ena, on ti nije izbio zub već okrnjio. Nije ista težina ako muškarac udari ženu i ako muškarac udari ženu. Ena propagira govor mržnje i Beograđani se tako ne ponašaju - rekao je Uroš.

- Ne možete da mi nametnete nešto što u životu nisam izgovorila - rekla je Ena.

- Ti si puna mržnje i gneva, odvratna si i gadna. Obe ste mi g*vna, ne znam što Karić ćuti na ova dešavanja. Fokus ste vas dvoje i vaši postupci - rekao je Uroš.

- Vas boli spuštanje lopte. Budite srećni, usr*li ste jedinu ljubav u ovoj kući. Meni su mama i tata postali baba i deda po peti put i moraju da gledaju ovo - rekla je Ena.

- Ja se po prvi put slažem sa Urošem. Nije normalno da imaju ikakvu komunikaciju. Ja sam njih slušalo, meni se povraćalo od njih dvoje. Ona mi je zvučala kao glumica, a on kao režiser. Ja joj želim dobro i ne želim da budem s Pejom - rekla je Sofija.

- Ovo su njeni prijatelji - rekao je Peja.

- Ja da sam na njenom mestu, ne bih dala Peji šansu ni da sedne pored mene. Ne treba mi lik koji će da me mlati, ali nije ni ona svetica u ovom odnosu - rekla je Sofija.

- Tebi treba momak da rastavi porodicu - rekao je Peja.

- Jeste, pozdrav za tvoju mamu, koja je i mene pozdravila - rekla je Sofija.

- Je l' treba da ga gazim? - upitala je Ena.

- Naravno da treba kad gazi i on tebe, gazi ga - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić